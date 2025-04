PSOE Logroño advierte de "recortes" en nuevo contrato del 010 y pide a Escobar que "retire" y "revise" el pliego

LOGROÑO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha advertido este lunes de "recortes" en el nuevo contrato para el Servicio 010 del Consistorio, que, como ha apuntado la concejala de la formación María Marrodán, se centrarían en "menos presupuesto y horas de atención", por lo que ha pedido al alcalde que "retire" y "revise" el pliego de la licitación.

En rueda de prensa, Marrodán ha querido trasladar "nuestra preocupación y nuestra crítica por un nuevo recorte del Gobierno de Conrado Escobar, del Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño, que "en este caso afecta a un servicio público esencial como el 010 de Atención a la Ciudadanía".

Así, ha alertado de que "el PP va a proceder", visto el nuevo pliego de contratación -que pudieron conocer, ha dicho, la semana pasada-, a recortar este servicio, algo más de 3.000 horas de atención directa a la ciudadanía sin haber aportado datos que lo justifiquen, o sea, sin transparencia y sin datos que lo sustenten, es un recorte en toda regla".

"No estamos hablando de una racionalización del servicio, no estamos hablando de una mejora del mismo ni de una reestructuración. Hablamos de un recorte tanto en lo económico, en el valor económico del servicio, como en las horas efectivas y en los servicios que se prestan a la ciudadanía", ha incidido Marrodán.

Concretamente, ha detallado que "el presupuesto del contrato se va a reducir en casi 53.000 euros anuales respecto al contrato actual, lo que supone un recorte de algo más del 13% anuales, y esto no es racionalización ni ahorro, porque lo que se hace es eliminar franjas completas de atención a la ciudadanía".

Así, ha explicado que "a partir de la entrada en vigor de este nuevo pliego no habrá servicio telefónico ni en domingos ni en festivos, que a fecha de hoy sí que existe, tampoco habrá atención presencial por las tardes en los meses de julio y agosto".

A ello ha sumado la concejala del PSOE que "se elimina un servicio que sí que contenía el anterior pliego de un apoyo técnico digital en remoto que lo que hacía era facilitar las gestiones tanto a operadoras del 010 como a usuarios".

"SIN INFORMES TÉCNICOS".

"El contrato vigente a fecha de hoy, que viene prestándose así desde hace mucho tiempo, presta esa atención todos los días del año y esto va a desaparecer. Sobre todo va a desaparecer sin que a nosotros ni a la ciudadanía se nos haya presentado ningún informe técnico que avale esta decisión", ha incidido.

Por lo tanto, "lo que nos encontramos es con el nuevo pliego que este servicio pierde cobertura real en franjas y horarios y en horas efectivas de prestación, concretamente, la suma de todas esas horas desaparecidas es de unas 3.068 horas anuales".

Ante esta situación, la edil ha desvelado que "en comisión informativa, los grupos de la oposición, concretamente el Grupo Municipal Socialista, preguntó a qué se debía este cambio en la modalidad de prestación", y la explicación "verbal" fue "que son franjas con baja demanda de la ciudadanía".

"Pero -ha insistido- a fecha de hoy, no se ha presentado ningún dato que lo justifique. Además, podemos preguntarnos si efectivamente en estas horas, en estas franjas, había una baja demanda, primero porque no se da a conocer ese servicio o, en caso de que, efectivamente, esas horas hayan que reorganizarlas, ¿por qué no se refuerzan las franjas en las que sí que todos sabemos que hay una alta demanda?"

También, respecto a las eliminación de ese soporte técnico digital, "se nos ha dicho que alguna operadora, todo esto de manera verbal y en comisión, se encargará de atender a las personas que puedan tener más dificultades en el acceso a los servicios o en la relación digital con la Administración".

Por todo ello, a su juicio "lo que entendemos es que, detrás de todo esto, lo que hay es una intención de un recorte económico a los que cada vez estamos más acostumbrados por parte del Partido Popular, y el resultado previsible es que, para toda la ciudadanía, pues va a haber más colas, más esperas y una peor atención".

"Tenemos dudas -ha manifestado Marrodán- porque entendemos que no se ha realizado o no se ha dado a conocer una evaluación del impacto que en la calidad del servicio puede tener esta nueva organización y no sabemos cómo van a garantizar esa calidad porque, al final, nos encontramos con que hay menos dinero y menos horas de servicio efectivo a la ciudadanía".

De este modo, en sus palabras, "la conclusión es evidente: el servicio se reduce y, sobre todo, esto, al final, repercute en un derecho básico de la ciudadanía que es al de ser informado y al de tener un acceso directo y claro con su Administración más cercana". Todo, para un recorte "que no es para nada un rejuste técnico, sino un recorte político y económico en toda regla".

"No es más que una consecuencia más de ese mal llamado plan de gestión del Partido Popular, que no es otra cosa que un plan de recortes del señor Conrado Escobar, fruto de su incapacidad para gestionar y para ejecutar el presupuesto municipal de manera clara. Mientras, los hechos son que se reducen las franjas de atención y no hay estudios de uso que se hayan compartido que justifiquen estos recortes".

Y por eso, "tenemos que concluir que el PP lo que hace es recortar el 010 sin datos y sin transparencia y hurtando a la ciudadanía de Logroño más de 3.000 horas de atención directa en un servicio esencial".

Por tanto, "nosotros seguiremos pendientes, seguiremos preguntando y lo que hoy queremos es exigirle al alcalde, a Conrado Escobar, que retire este pliego, que reanalice la situación, que lo haga con rigor, con seriedad y que a la hora de elaborar presupuestos reales le lleva a tener que reducir el gasto municipal no lo haga en servicios fundamentales para la ciudadanía como es el servicio del 010".