PSOE Logroño: "El esfuerzo extra de las peñas pone en evidencia a Conrado Escobar en la planificación de San Mateo"

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha considerado este viernes que "el esfuerzo extra que realizarán las peñas de la ciudad para la organización de actos durante San Mateo pone en evidencia la desastrosa gestión realizada por Conrado Escobar y Miguel Sainz a la hora de confeccionar el programa de fiestas".

En un comunicado, los socialistas señalan que "tras la decisión del PP de privatizar el Espacio Peñas, quitárselo a las peñas, cambiarlo de nombre e intentar dárselo a una empresa privada con poca experiencia para organizar este tipo de eventos y que esta haya desistido, Escobar se reunió a la desesperada con las peñas de la ciudad para que fueran estas las que le salvaran las fiestas".

En este sentido, el PSOE asegura que "se muestra muy sorprendido de que Conrado Escobar y sus dos concejales encargados de las fiestas, Miguel Sainz y Laura Lázaro, no tuvieran un plan alternativo que no supusiera la eliminación en el programa de un espacio popular en el que la música en directo y la gastronomía estuvieran presentes para todas las edades".

"Una gestión lamentable que se agrava ya que será los segundos sanmateos consecutivos sin el Espacio Peñas, un hecho que demuestra que a Conrado Escobar y a Miguel Sainz el cargo les queda grande. Y es que un año después, los problemas son los mismos provocados por un Equipo de Gobierno que gestiona de forma improvisada, tarde y sin alternativas", dicen los socialistas.

El PSOE, por todo ello, "quiere agradecer el esfuerzo que realizarán las 9 peñas de la ciudad para intentar salvar unas fiestas que el Equipo de Gobierno se sigue sin tomar en serio pese a gobernar con mayoría absoluta y tener todos los medios y recursos a su disposición".