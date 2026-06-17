El PSOE pedirá en el Parlamento un marco normativo homogéneo sobre el uso de móviles en los centros educativos

Archivo - La PNL del PSOE pide fomentar los libros de texto - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista defenderá, en el pleno de la Cámara riojana que se celebrará mañana, jueves 18 de junio, contar con marco normativo homogéneo sobre el uso de teléfonos móviles, y otros dispositivos, en los centros educativos.

La diputada socialista Sara Orradre ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha considerado necesario contar con un marco que complete la LOMLOE (ley educativa nacional) y que tenga en cuenta la protección de la salud de los menores.

Así, ha recordado que la LOMLOE "obliga a los centros a elaborar un Plan Digital, pero no fija límites de tiempo de exposición adaptados a la edad del alumnado".

Una normativa que, además, ha dicho, "no dependa de cada centro" educativo sino que sea aplicable a toda La Rioja y que, entre otras cuestiones, actualice los planes digitales de los entornos educativos y regule el uso de aparatos en las aulas.

Orradre ha defendido, en Secundaria, "la utilización de dispositivos digitales conforme a una didáctica bien adaptada", evitando "tareas digitales evaluables fuera del horario escolar" y "fomentando el estudio mediante libros de texto y cuadernos".

El texto de la Proposición no de Ley, por otro lado, aboga por eliminar el uso de dispositivos digitales en Infantil; y en Primaria apuesta por "eliminar el uso individual de dispositivos digitales, permitiendo únicamente su uso para la adquisición de competencias digitales específicas que contemplen los propios planes educativos y bajo la supervisión de los docentes".

"Yo creo que es innegable que todos desarrollamos nuestra vida cotidiana en entornos cada vez más digitalizados" y "que es innegable el avance que las nuevas tecnologías tienen en nuestra vida diaria", ha relatado Orradre, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista.

No obstante, ha puesto el acento en la necesidad de "contemplar que es innegable que existe un riesgo también vinculado al mal uso y al uso excesivo de las nuevas tecnologías" que, además, "puede tener una mayor influencia entre los más jóvenes".

La intención del PSOE es "regular los teléfonos móviles personales, haciendo efectiva la prohibición del uso de móviles y otros dispositivos digitales personales durante la jornada escolar y fijando procedimientos de custodia y devolución por parte de cada centro".