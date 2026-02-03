El PSOE pide al Ayuntamiento de Logroño crear un centro municipal de atención a mujeres víctimas de violencia de género

Archivo - La concejala del PSOE María Marrodán - PSOE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño va a defender una moción en el pleno que se va a celebrar este jueves en la que propone crear un centro municipal de atención a las mujeres víctimas de violencia de género.

La concejala María Marrodán ha recordado que la violencia de género "constituye una grave vulneración de los derechos humanos y representa la forma más extrema de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres".

Una democracia que no garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, ha añadido Marrodán, es una "democracia incompleta". Por eso, desde esta perspectiva, la erradicación de la violencia de género "exige una respuesta pública integral".

La concejala socialista ha asegurado que la Ley contra la Violencia de Género de La Rioja "reconoce expresamente la responsabilidad de las entidades locales en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género".

Además, "atribuye a los municipios de más de 20.000 habitantes la obligación de crear unidades de información y atención a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia de género y regula los centros municipales de apoyo a la mujer como recursos específicos de atención integral".

María Marrodán ha explicado que esta Ley contra la Violencia de Género de La Rioja "se aprobó en la pasada legislatura por unanimidad de los Grupos en el Parlamento de La Rioja".

Es decir, el PP "también votó a favor, con lo que ahora tiene que desarrollar al máximo esta normativa". No es admisible que "una vez en el gobierno, el Partido Popular se ponga de perfil con esta norma", ha ratificado.

Los socialistas, ha afirmado, "queremos que se ponga en marcha este centro de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, un centro que tiene que brindar esa atención integral con un equipo interdisciplinar especializado que incluya, al menos, perfiles profesionales de trabajo social, psicología, abogacía y educación social, con formación acreditada en violencia de género".

Por ello, la concejala socialista ha explicado que "debemos, además, asegurar la coordinación de este centro municipal con los recursos autonómicos y estatales competentes en materia de igualdad, violencia de género, justicia, seguridad, salud, servicios sociales y empleo".