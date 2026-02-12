El PSOE pide la dimisión de la concejala de Vivienda por "vulnerar la Ley de Vivienda de La Rioja"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, en una rueda de prensa que ha realizado este jueves junto a su compañero Iván Reinares - PSOE LOGROÑO

LOGROÑO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido la dimisión de la concejala responsable del área de Vivienda, Patricia Sáinz, por haber "vulnerado la Ley de Vivienda de La Rioja" ya que en la adjudicación de 104 viviendas de VPO "no hubo ni concurrencia pública ni publicidad" como así lo exige el "artículo 46 de la Ley".

Así lo ha afirmado el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, en una rueda de prensa que ha realizado este jueves junto a su compañero Iván Reinares. Alonso ha recordado que fue Conrado Escobar quien decidió "regalar la adjudicación de 104 viviendas de protección oficial a unas empresas sin control, garantías, publicidad y sin transparencia".

El portavoz ha advertido que "el PSOE llegará hasta el final para velar por el cumplimiento de la Ley y poner luz y taquígrafos a este oscuro proceso". El silencio de la responsable En ese camino, Alonso ha desvelado que el pasado lunes, el Grupo Socialista "formuló a la concejala responsable de Vivienda una batería de 18 preguntas" sin "encontrar respuesta alguna".

Ante los "silencios" de la edil del PP Patricia Sáinz, Iván Reinares ha exigido al alcalde que "obligue a las promotoras a hacer público el procedimiento" en concreto "dónde se publicó la posibilidad de inscribirse, qué plazos hubo y cómo se eligió a los 104 adjudicatarios". Si no lo hace, ha proseguido Reinares, "Escobar será cómplice de este reparto sin garantías".

Por otro lado, el concejal del PSOE ha rechazado que la actuación, como así lo señala el PP, "haya sido garantista" porque "el Ayuntamiento no puede garantizar nada hoy porque decidió no controlar nada ayer". Por último, Reinares ha recordado que los principios de "igualdad y no discriminación" que exige la Ley de Vivienda regional "han saltado por los aires" ya que "los miles de inscritos en el IRVI no han tenido las mismas posibilidades de registrarse y, mucho menos, de participar en la selección".