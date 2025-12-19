El PSOE pide enmendar los presupuestos en Logroño con nuevos centros de salud o un centro de convalecencia

La Diputada Regional María Somalo Y El Portavoz Del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso, - PSOE

LOGROÑO, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista ha registrado 809 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos de La Rioja para 2026 de las que treinta corresponden, específicamente, a Logroño e incluyen nuevos centros de salud o un centro de convalecencia para la ciudad, entre otros.

La diputada socialista María Somalo ha ofrecido hoy una rueda de prensa junto al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Alonso, en la que ha informado de que, para Logroño, son en total unas 30 enmiendas que suponen un importe de más de 20 millones de euros.

Están dirigidas fundamentalmente, ha dicho, "a mejorar unas cuentas continuistas" y que, desde esta formación, entienden que "no responden a las demandas de una ciudad como Logroño".

"Son enmiendas que van dirigidas fundamentalmente a reforzar el apoyo del tejido productivo, a modernizar la economía logroñesa y a impulsar y reforzar los servicios públicos del municipio".

Se ha presentado una enmienda por medio millón de euros para proyectar un nuevo centro de salud Gonzalo de Berceo que sustituya al actual, "cuyas instalaciones son actualmente más que deficitarias, no solamente en cuanto a la superficie sino al estado".

Se han presentado también otras dos enmiendas por importe de 100.000 euros cada una para proyectar y acometer la construcción de dos nuevos consultorios médicos, uno en el barrio de Valdegastea y otro en el barrio del Campillo.

También, otra enmienda por importe de 300.000 euros para la proyección y construcción de un nuevo centro público de convalecencia en la ciudad de Logroño, ya que sólo existe, ha dicho, "uo privado, que es el centro Viamed Valvanera, que está situado enfrente del Hospital San Pedro".

En cuanto a las infraestructuras en materia de servicios sociales, se ha presentado una enmienda por importe de 200.000 euros para el proyecto y el inicio de construcción de una residencia de personas con discapacidad, que complete el centro de Fuenmayor.

También, una enmienda de tres millones de euros para la construcción de un Centro Terapéutico de Menores, una infraestructura de la que "desistió" el Gobierno de Capellán, a pesar de tener fondos comprometidos y que demandan "los jueces de menores de la comunidad autónoma de la Rioja y la Fiscalía de Menores"

El portavoz socialista, Luis Alonso, ha considerado, por su parte, que el actual proyecto de presupuestos de La Rioja para el año 2026 no responde a las necesidades de la ciudad de Logroño.

"Consideramos que no contiene las medidas de avance y de crecimiento económico, las medidas de fortalecimiento y de financiación de servicios públicos que la capital de La Rioja necesita para el año 2026", ha dicho.

Ha sumado que hay algo que ya no les sorprende, "que es el silencio de Conrado Escobar ante estos presupuestos". "Un silencio absoluto, un silencio atronador", ha dicho.

Ha señalado que han presentado una enmienda de 1,5 millones de euros destinados al Plan Director de Reforma Integral del Centro Educativo Marqués de Vallejo.

También, y en cuanto "al principal instrumento de financiación que tiene el Ayuntamiento de Logroño con la Comunidad Autónoma de La Rioja" como es "el convenio de capitalidad, se ha presentado una enmienda para llegar para alcanzar a los 3,2 millones de euros en 2026".

También, un millón de euros para una segunda fase de reforma del polígono industrial de Las Cañas.

Todas estas enmiendas ya han sido rechazadas por la mayoría absoluta del Partido Popular en la Comisión de Presupuestos del Parlamento de La Rioja y, ahora, se llevarán al Pleno de Presupuestos del próximo lunes, 22 de diciembre.