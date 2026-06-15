El PSOE pide explicaciones ante la ausencia "sistemática" y "escandalosa" del responsable de investigación del CIBIR

El socialista Miguel González de Legarra - PSOE

LOGROÑO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista Miguel González de Legarra ha pedido hoy explicaciones ante la ausencia "sistemática" y "escandalosa" del responsable de Investigación en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), Eduardo Murpuri.

Legarra ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha clamado frente a la falta de información, por parte del Gobierno de La Rioja, ante una situación que ha calificado de "privilegiada" por parte de Mirpuri, a la que ha sumado una "incompatibilidad".

Así, ha relatado, Mirpuri tiene la "obligación" de estar en el CIBIR sólo lunes y viernes pero incluso esos días coinciden con viajes que realiza para la Universidad Internacional de Cataluña, mientras es el Gobierno de La Rioja quien le paga el roaming (itinerancia internacional) de su teléfono.

"Lo que resulta difícil de entender es cómo encaja todo esto con sus responsabilidades al frente de la investigación biomédica pública riojana", ha clamado señalando que "la opacidad en torno sus condiciones laborales es absoluta".

Legarra ha apuntado a un trato de favor, dado que, ha dicho, "no está reconocido el teletrabajo en la Fundación" y, además, Mirpuri tiene derecho a una reducción de jornada del sesenta por ciento cuando el resto de la plantilla sólo puede reducírsela como máximo el cincuenta por ciento" y, además, ha sumado, se les impide dar clases en la Universidad de La Rioja.

Para el socialista, "la alarmante lista de ausencias de Mirpuri de su puesto de trabajo nos indica que parece estar más liberado para hacer la maleta en favor de la Universidad Internacional de Cataluña, que para pisar su despacho en el CIBIR".

La pregunta, ha dicho, es "cuándo trabaja para la Fundación y cuándo para la UIC, y quién supervisa el cumplimiento efectivo de sus obligaciones". Y ante estos hechos, ha añadido, el Gobierno de La Rioja "se niega sistemáticamente a facilitar la documentación que permitiría despejar todas estas dudas".

"Ante el silencio del Gobierno de La Rioja, nuestras preguntas se dirigen directamente al gerente de la Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva, a la consejera de Salud, María Martín, y al presidente del Ejecutivo, Gonzalo Capellán", ha aseverado.