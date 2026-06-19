El PSOE pide al Gobierno que "no trampee" los datos en listas de espera que "ya habían empeorado" antes de las huelgas

Médicos y facultativos durante una concentración frente al Hospital Puerta de Hierro, a 17 de junio de 2026, en Majadahonda, Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

LOGROÑO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja ha exigido al Gobierno regional que deje de "trampear" los datos de las listas de espera quirúrgicas y de consultas externas de los hospitales regionales porque "la realidad es que ya habían empeorado" mucho antes de las semanas de huelgas de los médicos contra el Estatuto Marco.

La diputada del PSOE, María Somalo, ha explicado que el único objetivo del Ejecutivo liderado por Gonzalo Capellán es "tapar la mala gestión sanitaria que están realizando". También ha aprovechado para recordar al Gobierno regional que "no es solo el Ministerio, sino que también son las comunidades autónomas las competentes en gestión sanitaria y, por tanto, tienen la capacidad de mejorar la organización". Ante ello, les ha insistido, "trabajen".

"LOS DATOS DEMUESTRAN QUE LAS CIFRAS YA HABÍAN EMPEORADO"

En una rueda de prensa, Somalo (quien fuera consejera de Salud en la anterior legislatura socialista de Concha Andreu) ha recordado que la huelga de médicos comenzó el pasado 16 de febrero de 2026 pero atendiendo a los datos oficiales sobre las listas de espera que han sido publicados por el Ministerio de Sanidad y volcados en la página de transparencia del Servicio Riojano de Salud "se demuestra que ya habían empeorado a finales de 2025".

Por tanto "no les puede echar la culpa a los médicos" sino a "su mala gestión". Lo que ofrecen desde el Ejecutivo son "datos falseados y trampeados" para "lavar su imagen".

Así las cosas, explica Somalo, a fecha de 30 de junio de 2025 el tiempo real medio de espera quirúrgica para el conjunto de especialidades era de 64 días "y no 52 como decía el Gobierno". Pero es que, prosigue, "seis meses después, a 31 de diciembre de 2025 el tiempo de espera para ser intervenido eran de 78 días, 14 más. Y no era por consecuencia de la huelga".

Para el PSOE, este progresivo incremento de los días de espera "tienen un único culpable, el Gobierno de La Rioja".

También existe "la misma evolución si atendemos al número de pacientes de espera estructural de una intervención quirúrgica al pasar de 1.391 en junio de 2025 a 1.841 en diciembre de 2025 (450 más)".

Por especialidades, prosigue, por ejemplo en Oftalmología, en junio de 2025 había 1.825 pacientes en listas de espera de una intervención con una media de espera de 60 días. A 31 de diciembre de 2025, el número de pacientes en espera era de 2.044 y la media de espera 73 días.

En cirugía general y digestiva, por su parte, de 1.140 pacientes en listas en junio se subió a 1.230 en diciembre de 2025. Los días de media también aumentaron de 56 a 64.

Algo que, como ha indicado, no solo ha ocurrido en el hospital San Pedro sino también en el de Calahorra. Ya que, por ejemplo, en el hospital de La Rioja Baja la media de espera para Traumatología subió de 64 a 81 días de junio a diciembre de 2025.

Pero como ha indicado la diputada, esto también ocurre en el acceso a las consultas externas del San Pedro. "Por ejemplo en Traumatología, en junio de 2025 estaban esperando una primera consulta 1.640 personas y en diciembre 2.554".

"IRRESPONSABILIDAD"

"Nos parece una irresponsabilidad que el Gobierno de La Rioja de manera voluntaria manifieste otros datos". Por ello "les pedimos que trabajen y ejerzan su responsabilidad" porque si no, "las consecuencias serán peores".

Con todo ello, insiste, "parece que la tendencia irá empeorando con los meses y el Gobierno seguirá diciendo que no hay forma humana de bajar la lista de espera debido al parón de los médicos. La huelga es su justificación pero la realidad es que los problemas vienen de antes. La culpa no es de los médicos sino de la incompetencia en la gestión del Gobierno riojano y de la Consejería de Salud".

Para concluir Somalo ha reflexionado que parece que el esfuerzo del Ejecutivo regional "parece estar sólo dirigido a beneficiar a los directivos de los organismos públicos sanitarios riojanos, a permitirles realizar actividades extraordinarias ajenas a las propias sus respectivos cargos obviando el régimen de incompatibilidades, y a beneficiar también a directivos CIBIR".