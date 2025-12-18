El PSOE pide "tratar con dignidad" al barrio de San José corrigiendo "deficiencidas acumuladas" en obras - GRUPO MUNICIPAL PSOE LOGROÑO

LOGROÑO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha exigido este jueves al alcalde de Logroño Conrado Escobar y su equipo de Gobierno "que traten con dignidad al barrio de San José", por lo que el edil socialista Álvaro Foncea ha reclamado al Ejecutivo municipal "que cumpla el pliego de contratación y que corrija las deficiencias acumuladas en las obras de la calle Beatos Mena y Navarrete".

En una comparecencia ante los medios en las propias calles, Foncea ha recordado que en la calle Beatos Mena y Navarrete del barrio de San José "se están realizando las obras de renovación de tuberías de la red de agua potable" y ha añadido que, "aunque el propósito de las obras está justificado, hemos observado varias cuestiones preocupantes".

En primer lugar, ha apuntado "el incumplimiento de pliego, ya que en el proyecto de obra se indica que se sustituirán las aceras y bordillos al completo, y nos encontramos con un parcheado que combina bordillos y baldosas viejas y nuevas".

El concejal ha incidido en segundo lugar en que "nos preocupa la mala calidad de los acabados, porque el estado actual de la obra presenta pendientes mal ejecutadas y terminaciones de una calidad inaceptable".

Y, en tercer lugar, Foncea ha asegurado que también "comprobamos que no hay mejora alguna en la calidad y reparto del espacio público, ya que cuando se ejecuta una obra de esta envergadura, es vergonzoso mantener aceras de menos de 2 metros de anchura".

Álvaro Foncea ha criticado, además, que "existe un retraso en la ejecución de esta obra", asegurando que "es evidente que ésta no es la imagen que merece nuestra ciudad y que estamos ante un nuevo ejemplo de mala gestión del Equipo de Gobierno de Conrado Escobar".

El concejal socialista ha aseverado que "tampoco entendemos que después de realizar una obra de estas características, con un presupuesto superior a los 100.000 euros, no se haya ni planteado la introducción de vegetación en la calle, o acometer una ampliación de las aceras".

Por todo esto, el Grupo Municipal Socialista ha exigido al Ejecutivo municipal que "trate con la misma dignidad al barrio de San José que a otras zonas de la ciudad".

Y respecto a la actual obra de la calle Beatos Mena y Navarrete, "requerimos el cumplimiento del pliego de contratación y la corrección de las deficiencias acumuladas", ha concluido Foncea.