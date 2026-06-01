El PSOE plantea en materia de vivienda "más alquiler público, rehabilitación y transparencia"

El portavoz del PSOE, en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso. - PSOE LOGROÑO

LOGROÑO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE plantea un giro de 180 grados en la política de vivienda de Conrado Escobar con el "fin de que Logroño sea un actor relevante en el despliegue y ejecución del Plan Estatal de Vivienda" con una moción en la que reclama "potenciar el alquiler, impulsar la rehabilitación de edificios y asegurar la publicidad y transparencia en la adjudicación de vivienda pública".

Así lo ha anunciado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Alonso, en una rueda de prensa que ha tenido lugar este lunes para presentar las propuestas que el PSOE planteará en el Pleno de este jueves.

Alonso ha subrayado la necesidad de que "todo el suelo público disponible a partir de ahora en Logroño se destine a vivienda en alquiler" y que "todos los solares enajenados que han quedado desiertos se cedan al IRVI para que puedan dedicarse a vivienda al alquiler y puedan contar con la financiación adecuada".

En lo relativo a la rehabilitación de edificios, y teniendo en cuenta que el Gobierno de Escobar ha recortado en un 55 por ciento las ayudas para este fin, Alonso ha pedido "modificar las bases de ayudas con el fin de aumentar los fondos y la eficacia de los mismos". También, el portavoz socialista ha reclamado "asegurar el complimiento de la publicidad y transparencia" en la adjudicación de vivienda pública añadiendo "las cláusulas necesarias".

UN GIRO DE 180 GRADOS

En este punto, Alonso ha destacado que "uno de los pilares" del nuevo Plan Estatal es "la protección permanente y para siempre de las viviendas públicas con un mayor control y transparencia en la adjudicación" con el fin así "de evitar lo que ha ocurrido con las 104 VPO adjudicadas en Logroño sin sorteo ni publicidad".

De esta forma, Alonso ha asegurado que las medidas que se concretan en el Plan "obligan a Escobar a dar un giro de 180 grados a sus políticas", y es que "ha sido el antiejemplo de lo que se tiene que hacer". Para Logroño, ha afirmado el portavoz del Grupo Socialista, "es una gran oportunidad" la llegada de 119 millones de euros "con requisitos tan claros" para "hacer frente al problema de la vivienda".

Y es que "los precios en nuestra ciudad siguen disparándose llegando a ser la capital de provincia de una comunidad autónoma donde más se ha incrementado el precio del alquiler en el último año", ha lamentado Alonso.