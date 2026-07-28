PSOE, Podemos y PR+ reclaman "la paralización inmediata" del proyecto de la rotonda de Vara de Rey

Alvaro Foncea, Amaia Castro y Rubén Antoñanzas, en la comparecencia ante los medios - PSOE LOGROÑO

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos Municipales del PSOE y Mixto -Podemos/IU y PR+Riojan@s- en el Ayuntamiento de Logroño han presentado una moción conjunta al pleno ordinario que el Consistorio prevé celebrar este jueves, en la que reclaman "la paralización inmediata" del proyecto de la rotonda de Vara de Rey, así como abrir "un proceso de participación ciudadana" sobre el futuro de este espacio.

Los concejales Álvaro Foncea, del PSOE; Amaia Castro, de Podemos; y Rubén Antoñanzas, del Partido Riojano, han dado cuenta este martes de la moción, en cuya exposición de motivos se comienza indicando que "el actual equipo de Gobierno ha iniciado la licitación, por un importe aproximado de 1,1 millones de euros, de una rotonda de unos 35 metros de diámetro en la intersección de Vara de Rey con Pérez Galdós".

Esta infraestructura, "que ocupa casi todo el ancho del espacio público entre las fachadas norte y sur, se ha tramitado sin un periodo previo de exposición pública que permitiera la consulta ciudadana o técnica antes de su licitación".

Tras analizar el contenido del proyecto y el sentir de diversos colectivos profesionales y vecinales, los Grupos Municipales fundamentan la petición de paralización en primer lugar, en la "pérdida de espacio público y regresión ambiental", ya que consideran que "la construcción de la rotonda requiere eliminar alrededor de 200 m2 de acera y superficie verde existente".

Esto "supone un retroceso en la configuración actual del espacio, donde el 53% está dedicado al peatón y zonas verdes", a lo que añaden como "especialmente grave la supresión de ejemplares de arbolado maduro y sano: un roble de unos 30 años y un tulipero de 10 metros de altura, además de otras especies existentes en la isleta de la antigua estación".

"En un contexto de crisis climática, sustituir árboles por asfalto contradice los estándares europeos de salud comunitaria", afirman desde PSOE, Podemos y PR+.

En segundo término, resaltan la "inseguridad vial y degradación de la calidad del aire", señalando que "los datos de siniestralidad de la Policía Local desmienten que las rotondas urbanas mejoren la seguridad. Entre 2017 y 2020, la rotonda más próxima a esta zona, la de Vara de Rey con Gran Vía, registró 20 accidentes, mientras que en el cruce de Vara de Rey con Pérez Galdós -que se pretende reformar- solo se produjeron dos".

Además, suman que "las rotondas concentran mayores niveles de contaminantes como el dióxido de nitrógeno (NO2), según se desprende del estudio publicado por FAPArioja y Ecologistas en Acción para la ciudad de Logroño, penalizando la salud de los residentes".

PERJUICIOS.

Como tercer aspecto a tener en cuenta, en la moción se contempla el "perjuicio a la movilidad sostenible y al transporte público", puesto que "la rotonda penaliza los recorridos peatonales, desplazándolos hacia la periferia del cruce".

Asimismo, "el transporte urbano pierde su actual prioridad en el único carril bus-taxi existente en la zona, entorpeciendo la fluidez del transporte público".

Más allá de lo estrictamente urbanístico o de movilidad, los tres partidos subrayan la "falta de transparencia, rechazo de profesionales y ciudadanía", asegurando que "hasta mayo de 2026 no existía un proyecto público consultable, impidiendo que la ciudadanía formara un criterio propio, el proyecto sólo se hizo público para pasar directamente a licitación".

Recuerdan, en este sentido, que "el coloquio celebrado el 16 de junio en el Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR) evidenció un disenso profundo: diversos urbanistas señalaron que una rotonda de estas dimensiones es una herramienta de "ingeniería de carreteras" inadecuada para un centro urbano consolidado, situada además frente a un futuro centro intergeneracional y una calle semipeatonal".

Suman además que "el Foro Social convocó una asamblea ciudadana el pasado 11 de julio en el propio cruce, donde se puso de manifiesto una contundente posición contraria al proyecto por diversas razones entre las que destacaba el déficit de transparencia relacionado con este proyecto".

Y, por último, inciden en "la existencia de alternativas centradas en las personas", contraponiend que "frente al modelo de diseño basado en el tráfico motorizado existen planteamientos que proponen transformar este espacio en una plaza o espacio que recupere superficie peatonal, estancial y sombreada, en la línea de transformación de espacios públicos acordes con los preceptos de movilidad urbana sostenible".

"Este concepto alternativo permitiría incrementar la superficie peatonal, estancial y vegetal ampliando aceras, integrando la Avenida de España en plataforma única y creando el germen de un eje peatonal que conecte El Espolón con las nuevas estaciones", aseguran, entendiendo que "ésta y otras opciones deben ser debatidas públicamente antes de comprometer fondos millonarios en una solución unilateral".

MOCIÓN.

Con todos estos argumentos, PSOE, Podemos y Partido Riojano plantean en concreto en su moción, en primer lugar, "la paralización inmediata de los trámites de licitación y adjudicación del proyecto de la rotonda en el cruce de Vara de Rey con Pérez Galdós".

Y, como segundo punto, "convocar, en el plazo de dos meses, un proceso de participación ciudadana y profesional que incluya la exposición pública de los estudios de movilidad manejados por los técnicos municipales".

Así como "la apertura de un debate sobre alternativas que prioricen la movilidad activa, el transporte público, la conservación y ampliación del arbolado que aumente el dosel de sombra, así como el carácter estancial del entorno respondiendo en todo caso a criterios de sostenibilidad y salud comunitaria".