El PSOE presentará una moción al pleno de junio exigiendo más plazas en las escuelas infantiles en Calahorra

Archivo - Infantil, escuela infantil, colegio, guardería, juegos. Foto de archivo - DIPUTACIÓN - Archivo

LOGROÑO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Calahorra presentará en el próximo pleno municipal del mes de junio una moción reclamando medidas inmediatas para garantizar el acceso a una plaza de educación infantil a las 48 familias calagurritanas con hijos e hijas entre 1 y 2 años de edad, que han quedado fuera de las listas de admitidos en las escuelas infantiles de cara al próximo curso escolar 2026-2027. Una circunstancia que "ha provocado un grave problema a estas familias y ha mermado gravemente su derecho a la conciliación laboral y familiar".

La moción, que se debatirá en el próximo pleno ordinario, señalará directamente "la falta de previsión de las autoridades competentes como causa principal de esta situación e instará a ambas instituciones, tanto al Ayuntamiento de Calahorra como al Gobierno de La Rioja a adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para adecuar y habilitar espacios que permitan dar cobertura a todas las familias afectadas antes del inicio del curso en septiembre garantizando así el derecho de estas familias a acceder a una plaza de educación infantil de primer ciclo en Calahorra".

Estos espacios deberán reunir "todas las condiciones pedagógicas, de seguridad e higiene exigidas por la normativa vigente, ya que no se trata de habilitar cualquier espacio, sino de garantizar entornos dignos y adecuados para la educación y el cuidado de los más pequeños", han señalado los socialistas.

Desde el Grupo Municipal Socialista de Calahorra "consideramos inaceptable que en pleno siglo XXI decenas de familias se vean obligadas a buscar alternativas fuera del sistema público, o fuera de nuestra localidad porque la administración no ha sido capaz de planificar con suficiente antelación, ni de disponer de los recursos necesarios para atender la demanda".

"Dejar a 48 familias fuera del sistema público no es un problema menor, es una quiebra del derecho a la conciliación familiar y laboral que afecta directamente a la vida cotidiana de familias calagurritanas que se han visto afectadas por culpa de la inacción de los gobiernos de Calahorra y de La Rioja", han concluido.