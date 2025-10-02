El PSOE propone potenciar el área de Festejos de Logroño creando la figura de director técnico de Actividades Festivas

Sería un cargo a concurso de oposición similar al que ya existe en otras ciudades como Vitoria, San Sebastián o Badajoz

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño va a proponer, en el próximo pleno del jueves 9 de octubre, potenciar el área de Festejos de la ciudad con la creación de una nueva figura de director técnico de Actividades Festivas.

Una propuesta, como ha reseñado este jueves en rueda de prensa el concejal socialista Kilian Cruz, que surge ya que "los males actuales que padecemos son la consecuencia de descuidos, errores y desórdenes previos realizados por su máximo responsable político, Miguel Sainz, y de un alcalde que los permite".

El edil ha indicado que esta nueva figura, que sería desempeñada por un funcionario, "abordaría las críticas y propuestas de todo tipo que surgen a la hora de preparar los festejos de la ciudad, apoyaría de manera eficaz el diálogo y el consenso real con las entidades participantes".

En este sentido, este nueva Dirección "se encargaría de coordinar a las diferentes líneas de programación para evitar los nefastos errores vistos en esta última edición".

"Es decir, todo lo que no hace hasta ahora el PP", ha asegurado Cruz, que ha detallado que "sería un cargo a concurso de oposición similar al que ya existe en otras ciudades como Vitoria, San Sebastián o Badajoz".

Además, en sus palabras, esta nueva figura establecería "una comunicación fluida con todas las áreas municipales involucradas en el desarrollo de las fiestas, algo que no sucede ahora por culpa del concejal Miguel Sainz".

"LIMITAR LA INTERVENCIÓN DIRECTA DE MIGUEL SAINZ".

Y es que, a juicio del concejal Cruz Dunne, "hay demasiada intervención directa e innecesaria de Miguel Sainz en la elaboración de las fiestas, poca coordinación y nula información a las áreas involucradas, tanto municipales como sociales".

Proponer un Director Técnico de Actividades Festivas, ha dicho, "supone que una vez que se establecen las directrices del Gobierno, luego éste tenga autonomía para que coordine y supervise la implementación de planes y políticas de fiestas".

"Se aseguraría de este modo que las operaciones se desarrollen con precisión y eficiencia, y gestionando el excelente personal funcionarial disponible y los recursos necesarios para alcanzar los objetivos establecidos", ha explicado el edil.

El PSOE considera que tras tres años organizando las fiestas, "ha quedado claro que no hay nadie en Alcaldía capitaneando el barco", por lo que es necesario "profesionalizar aún más el desarrollo de las fiestas, para evitar que la desorganización del PP desemboque en frustración y desilusión".