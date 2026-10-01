El PSOE se queda solo en su petición de compensar la pérdida de fondos para la promoción del vino en terceros países

Archivo - La diputada del PSOE , Sara Orradre - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista se ha quedado hoy solo, en el Parlamento de La Rioja, en su petición de compensar la "pérdida" de fondos para la promoción del vino en terceros países con una línea propia, después de que el Gobierno riojano liderase la oposición a subir la proporción de los fondos europeos al sesenta por ciento.

La exposición de motivos de la iniciativa, con forma de proposición no de ley, relata cómo, en la Conferencia Sectorial de Agricultura de julio, el ministro de Agricultura, Luis Planas, propuso elevar la intensidad de la ayuda europea para la promoción en terceros países del cincuenta al sesenta por ciento del coste total de las acciones.

Sin embargo, la postura del Gobierno de La Rioja de oponerse formalmente a esta medida conllevó, junto al voto de otras autonomías, que la ayuda se congelara en el límite tradicional del cincuenta por ciento.

"A consecuencia de la postura adoptada por el Gobierno de La Rioja, las bodegas riojanas han perdido una oportunidad competitiva clave frente a competidores de otros países que disfrutan de un mayor respaldo institucional", afirma el PSOE en el texto.

Sin embargo, en el pleno de hoy, se ha encontrado con la oposición de los grupos parlamentarios con el Partido Popular a la cabeza, que ha considerado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, tuvo una "pataleta" porque no se aprobó su iniciativa de subir la subvención al sesenta por ciento.

La socialista Sara Orradre ha entendido que el Gobierno de La Rioja debe "asumir su responsabilidad" y "si decidió en una mesa sectorial que no iba a apoyar el incremento del porcentaje europeo use el dinero de la Consejería de Agricultura para completar ese diez por ciento de diferencia al que se opusieron".

No hacerlo, ha entendido, supone "condenar a las pequeñas y medianas bodegas a perder cuota de mercado frente a sus competidores" y, ha dicho, "así lo dijeron las bodegas riojanas y la Federación Riojana del Vino".

Ha sumado que, en Álava, las bodegas de Rioja cuentan con el apoyo del Gobierno vasco, "que ha salido al rescate aportando fondos propios", pero las bodegas en La Rioja "van con las manos atadas".

De este modo, ha dicho, el Gobierno vasco ha decidido completar ese diez por ciento que se rechazó y, desde el Partido Socialista, se ha pedido hoy en el Parlamento que La Rioja haga lo mismo.

Orradre se ha preguntado "de qué sirve sacar pecho por nuestras bodegas cuando dejamos que otras comunidades nos adelanten por la derecha" y ha pedido: "No permitan que el orgullo de llevar la etiqueta de Rioja sea una desventaja competitiva".

La diputada de IU Henar Moreno (grupo que se ha abstenido) ha explicado que no podían votar en contra, pero tampoco apoyar, la iniciativa porque pedía "dar ayudas sin abordar el problema de fondo". Y es que, ha dicho, "el sector es mucho más que las bodegas" y "requiere de medidas estructurales".

Ha dicho entender la "preocupación" ante una situación "grave" del sector. No obstante, ha visto que "esto no va de incrementar las ayudas para hacer campañas fuera, sino de que el sector vaya de la mano, porque nos podemos encontrar con la desparición del sector primario".

Se ha preguntado, además, "cómo se va a garantizar que va a las bodegas que más lo necesitan".

El diputado de Vox Hector Alacid ha rechazado que, desde el PSOE, se den "lecciones sobre vino", cuando es "el mismo partido que lleva ocho años al frente de la legislatura y con socios que criminalizan el consumo de vino".

Le ha pedido recapacitar porque "lo que usted plantea", le ha dicho, "es que La Rioja pague la factura del señor Planas". "No se puede quemar la casa y luego venir al parlamento a pedir un caldero de agua para apagarlo", ha clamado.

Ha considerado que es necesario reconocer que "el consumo ha caído" y, por tanto, "no hay que vender más; hay que vender mejor".

La proposición no de ley, ha visto, más que defender al sector "defiende al señor Planas". Se ha mostrado "en contra porque es una trampa", ya que "es pedir que paguemos lo que no ha pagado el señor planas" y "poner del bolsillo de La Rioja la factura que no paga" el Ministerio de Agricultura.

La 'popular' Begoña Martínez Arregui, que ha visto "vergonzosa" la iniciativa, ha reprochado que la exposición de motivos de la iniciativa no cuente, realmente, cómo sucedieron las cosas porque lo que busca es "la regionalización de la pataleta de Planas por no salirse de la suya".

Ha pedido "hacer memoria". Así, ha relatado que fue el Gobierno de Pedro Sánchez quien decidió reducir el porcentaje que se destina a la promoción del vino en terceros países.

Ha contado cómo en febrero de este año, la Unión Europea hizo el reglamento para el Paquete del Vino, para "intentar solucionar la crisis del sector".

"Un mes antes", ha añadido, "Planas se empeña, una vez que las bodegas ya han solicitado las ayudas, en subir el porcentaje europeo al sesenta por ciento sin el reglamento aprobado y el proceso de ayudas iniciado".

Es algo que "no puede llevar adelante en enero y lo vuelve a intentar en marzo". Lo hace porque no se presentaron solicitudes suficientes y no se agotó la partida, sobrando casi nueve millones de euros. "Ante su decisión de subir el sesenta por ciento La Rioja impugnó el acuerdo", ha indicado.

Ha explicado que La Rioja lideró el rechazo porque planteaba que esos nueve millones de euros restantes se distribuyeran entre otras medidas que eran "igual de urgentes y necesarias para el sector", como la reestructuración y reconversión del viñedo, la inversión en bodegas y la cosecha en verde.

Le apoyaron, ha indicado, comunidades incluso del PSOE "porque estaban pasando por las mismas dificultades" que La Rioja "y tenían frentes abiertos, como la cosecha en verde, sin fondos suficientes".

Planas, ha dicho, "no ha podido subir del cincuenta al sesenta por ciento el porcentaje pero ya ha tomado represiones y lo que ha hecho es no distribuir esos nueve millones de euros restantes a ninguna comunidad autónoma".

TEXTO DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY

La proposición de ley, que ha sido rechazada con los votos de PP y Vox y la abstención de IU, pedía que el Parlamento de La Rioja instara al Gobierno de La Rioja a habilitar, en un plazo no superior a tres meses, una línea de ayudas complementaria y extraordinaria financiada exclusivamente con fondos propios de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja, destinada a cofinanciar los proyectos de promoción del vino en mercados de terceros países presentados por bodegas riojanas.

Junto a esto, establecer que dicha línea de ayudas autonómica cubra hasta el diez por ciento adicional del coste de las acciones promocionales aprobadas, compensando así el diferencial que el Gobierno de La Rioja rechazó convalidar en la Conferencia Sectorial de Agricultura, permitiendo a los operadores riojanos alcanzar un sesenta por ciento de intensidad de apoyo público total.

También, diseñar las bases regulatorias de estos fondos propios priorizando a las pequeñas y medianas bodegas, así como a las cooperativas de la región, facilitando que el incremento de la intensidad de la ayuda no suponga una traba burocrática y garantice un acceso equitativo a la promoción exterior.

Por último, coordinar estas medidas con el Consejo Regulador de la DOCa Rioja y las asociaciones sectoriales de la región para asegurar que las acciones promocionales financiadas de manera complementaria refuercen la imagen de marca de la región en mercados estratégicos clave (como Estados Unidos, Reino Unido, China o Suiza).