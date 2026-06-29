El PSOE reclama una actuación planificada con recursos, refugios climáticos y un plan de sombras ante las olas de calor

La concejala del Grupo Municipal del PSOE, Esther Espinosa, en comparecencia de prensa - PSOE LOGROÑO

LOGROÑO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal del PSOE, Esther Espinosa, ha dado a conocer la moción que su formación defenderá este jueves, en el pleno del Ayuntamiento, por la que pide una actuación planificada con recursos, refugios climáticos y un plan de sombras ante las olas de calor.

En comparecencia de prensa, la edil socialista ha criticado "el incumplimiento de Conrado Escobar del Plan Estratégico ante las olas de calor aprobado el pasado 2024 que conllevaba una inversión de 2,4 millones de euros con 33 inversiones que no se están realizando".

Ha recordado que el Equipo de Gobierno prometió inversiones como "las islas climáticas en las zonas de Caballero de la Rosa, Pilar Salarrullana y Luis Barrón", la instalación "de umbráculos (estructuras para dar sombra y proteger a las plantas) en el parque Primero de Mayo y El Cubo", las "fuentes de Caballero de la Rosa y Pérez Galdos" y "las prometidas islas climáticas del Parque Felipe VI e isla bioclimática de Valcuerna".

No obstante, ha señalado que la realidad es que "dos años después nada se ha realizado, no hay planificación alguna porque lo único que vemos son medidas dispersas y anuncios que no han cristalizado en una red real de protección para la ciudadanía", ha criticado Espinosa. Ha subrayado la necesidad de "avanzar en la renaturalización de la ciudad" reduciendo "el efecto isla de calor que sufre especialmente el centro de Logroño".

"POLÍTICA PÚBLICA PLANIFICADA"

Por ello, el PSOE exige "una política pública planificada y evaluable para preparar a Logroño para una realidad climática que ya está aquí", ha enfatizado Esther Espinosa. De esta forma, el PSOE presentará en el próximo Pleno del mes de julio una "actuación planificada con recursos económicos" que desarrolle entre otros asuntos una red local de "refugios climáticos en la que se configure un protocolo de actuación para garantizar la extensión de horarios en centros cívicos y bibliotecas durante las olas de calor asegurando una climatización interior constante a 26 grados", ha informado la edil.

Los socialistas proponen también el desarrollo de "un plan plurianual de intervenciones urbanísticas con el fin de sustituir los pavimientos duros y asfaltados por pavimentos drenantes" así como "incrementar la plantación de arbolado de gran porte priorizando las actuaciones en los barrios con mayores índices de vulnerabilidad climática y social (San José, Casco Antiguo y sector Chile)", ha indicado Espinosa.

La concejala también ha destacado la necesidad de "ejecutar de manera inmediata la partida de 1,8 millones de euros comprometida públicamente por el Gobierno de Escobar en 2024", priorizando "la instalación de toldos, cubiertas textiles y umbráculos en las plazas duras y en los parques infantiles".

Por último, ha solicitado "la desvinculación de las medidas extraordinarias ante las altas temperaturas al calendario" ante la importancia de "ligarlas estrictamente a los umbrales de temperatura de salud pública" (34,5 grados en el caso de La Rioja).