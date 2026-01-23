El PSOE reclama a Escobar que inicie la reforma de San Antón con los fondos destinados a la construcción de la rotonda - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño ha reclamado este viernes al alcalde de la ciudad, Conrado Escobar, que "active de forma inmediata la reforma de la calle San Antón, ante los múltiples cierres de negocios que se están conociendo estas últimas semanas".

Además, en rueda de prensa, el portavoz del PSOE en el Consistorio logroñés Luis Alonso ha propuesto que "esto se haga con la partida que el PP va a destinar para la construcción de una rotonda en Vara de Rey y que asciende a 920.000 euros".

Ha pedido a Escobar que "rectifique y que no cometa más errores tras su decisión de devolver los dos millones de euros que el PSOE había logrado en la Legislatura anterior para reformar la calle San Antón".

Una partida que, "además, contaban con el apoyo de Inditex al condicionar una inversión de tres millones de euros a la reurbanización de la vía logroñesa", ha incidido.

Alonso ha recordado que Logroño "ha pasado de tener una reforma pagada íntegramente con fondos europeos y una inversión de tres millones de una empresa privada, a tres tiendas de Inditex cerradas, pérdida de empleos, cero inversiones en Zara y las dudas e incertidumbres de nuevos cierres".

El portavoz socialista ha destacado que los fondos que logró la ciudad "no estaban vinculados a quitar más o menos espacios de aparcamientos en la calle".

Además, ha reseñado que el Gobierno de España "amplió el plazo para ejecutar la reforma, lo que daba al Gobierno municipal año y medio".

A pesar de todo, ha añadido Alonso, "Escobar dejó pasar el tiempo hasta que tuvo que devolver los fondos con penalizaciones económicas para Logroño por intereses de demora y, finalmente, decidió renunciar a reformar la calle con el consiguiente coste económico, comercial y de futuro para Logroño".

Luis Alonso ha asegurado que "es inexplicable que el alcalde paralice un proyecto, desaproveche los fondos europeos y prefiera gastar 920.000 euros del dinero de todos los logroñeses a la construcción de una rotonda en Vara de Rey".

Por todo ello, el portavoz socialista ha reclamado a Escobar "que reaccione de inmediato y que traslade ese dinero a la reforma de una calle que se está muriendo poco a poco".

"Hay que hacer algo y de forma inmediata para revertir una situación que es preocupante", ha concluido Alonso.