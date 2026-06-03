El PSOE reclama a Escobar "una solución urgente a la plaga de ratas en la zona de Valdeosera"

Rata encontrada - PSOE

LOGROÑO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE reclama al alcalde de Logroño, Conrado Escobar, "una solución urgente a la plaga de ratas en la zona de la calle Valdeosera tras las quejas recurrentes de los vecinos sin que el Equipo de Gobierno de Escobar haya tomado medidas para acabar con la plaga de ratas que se reproduce en diferentes calles de la zona, viviendas particulares, parques garajes, lonjas y zonas comunes".

El Grupo Municipal Socialista considera "necesario y urgente que el alcalde Conrado Escobar atienda con mayor diligencia esta cuestión para que este problema de salubridad pública desaparezca cuanto antes".

Porque desde el PSOE se considera que la plaga de ratas "es un severo asunto de salud pública que requiere una actuación muy urgente por parte del Gobierno del Ayuntamiento de Logroño (dentro de un problema ascendente de plagas motivadas por las crecientes olas de calor que padece la ciudad con motivo del cambio climático actual)".

"Es necesario devolver la tranquilidad a las vecinas y vecinos del barrio, así como a las familias afectadas, y evitar que la plaga siga propagándose por esta zona de la ciudad", afirman los socialistas.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista ha recogido las quejas y demandas vecinales de este entorno urbano y llevará al pleno de este jueves, 4 de junio, una pregunta al Equipo de Gobierno del Partido Popular para que informen públicamente acerca de qué medidas están tomando para erradicar esta plaga.