El PSOE reclama "transparencia", "datos" y "plan de actuación" para mejorar la seguridad vial en Logroño

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LOGROÑO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Transparencia", "datos" pormenorizados de los siniestros y "un plan de actuación" para mejorar la seguridad vial en Logroño. Son las principales peticiones que el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento logroñés realiza en una moción que va a presentar al pleno de este jueves.

Una propuesta, sustentada en el incremento de los accidentes y de las víctimas en los últimos dos año, y en la que se lanza una petición expresa de medidas "efectivas" que reduzcan "un 50 por ciento" los atropellos en la ciudad.

Como ha explicado en rueda de prensa el concejal socialista Álvaro Foncea, se trata de "una iniciativa que busca dar una respuesta urgente y eficaz a un problema que afecta directamente a la vida diaria y a la seguridad de nuestras vecinas y vecinos, la siniestralidad vial en nuestras calles".

En sus palabras, "la seguridad vial es un problema de salud comunitaria y de convivencia urbana al que debemos hacer frente de manera contundente", ante unos "datos oficiales que nos dicen que en Logroño estamos yendo en la dirección equivocada".

Así, ha citado la Memoria de la Policía Local de Logroño del año 2025, "en la que el propio cuerpo policial nos advierte de que los accidentes de tráfico han subido de forma continuada en los dos últimos años", con cifras en 2025 "que son las más altas registradas en la ciudad desde el año 2019, dejando a un lado el periodo de la pandemia".

En concreto, Foncea ha detallado que "en 2023 se registraron 1.171 accidentes en nuestra ciudad; en 2024 la cifra subió a 1.226 accidentes; y en 2025 alcanzamos los 1.297 accidentes", lo que significa "que hemos pasado de una media de 3,2 accidentes diarios en 2023 a más de 3,5 accidentes cada día en 2025".

Especial hincapié ha hecho en las cifras de víctimas, "con heridos graves en accidentes de tráfico que aumentaron un 17,2 por ciento, pasando de 29 a 34 personas las que sufrieron lesiones severas en nuestras calles". Cifras ante "las que la propia Policía Local recomienda intensificar las medidas preventivas y vigilar especialmente los puntos de mayor concentración de siniestros".

ATROPELLOS.

Y, dentro de las víctimas, el edil del PSOE se ha referido sobre todo a los atropellos, "porque, para entender la dimensión real de este problema no hace falta mirar tablas abstractas, basta con revisar los datos del centro de emergencia SOS Rioja de los últimos meses, las historias humanas que hay detrás de las estadísticas nos muestran lugares concretos de Logroño donde los atropellos se repiten".

Así, ha apuntado que "en julio, un señor de 71 años fue atropellado al inicio de la calle Pérez Galdós y una mujer de 84 años en la calle San Antón, ambos requiriendo traslado hospitalario", en un ámbito, ha recordado, "donde el Gobierno Escobar ha decidido gastar un millón de euros para crear una rotonda".

"Ese mismo mes, otra mujer de 56 años sufría un atropello en la rotonda entre Carmen Medrano y Murrieta. En agosto, dos mujeres de 62 y 18 años fueron atropelladas en Avenida de La Paz, además de un ciclista de 67 años alcanzado por una furgoneta", ha señalado Foncea, que ha resaltado que "el caso de Avenida de Portugal es especialmente llamativo".

"En un tramo de apenas 350 metros, cinco personas han sido atropelladas en tres accidentes distintos en los últimos 12 meses. Con estos datos es tristemente bochornoso recordar ahora al entonces candidato Conrado Escobar prometer la eliminación del carril bici por inseguro. Su eliminación para favorecer la doble fila es una buena muestra de las políticas tóxicas contra la salud de la ciudadanía logroñesa que tiene este equipo de gobierno", ha afirmado.

Ha añadido además que "solo en el último mes de septiembre se han vuelto a registrar atropellos en calles como San Millán, Murrieta, Luis de Ulloa, Alcalde Emilio Francés, o las rotondas de Gran Vía Murrieta y Solidaridad con Eliseo Pinedo, o este mismo vienres, otro en la rotonda del olivo entre Carmen Medrano y Gonzalo de Berceo". "De nuevo las rotondas urbanas como puntos de concentración de siniestralidad", ha lamentado.

Por contra, ha señalado las actuaciones que se están desarrollando en otras ciudades, como "Pontevedra, que lleva 14 años sin registrar ni un solo atropello mortal, gracias a una clara estrategia de reducción del tráfico de paso en zonas residenciales".

Ha citado igualmente "ciudades como Madrid, Barcelona o Zaragoza, que utilizan mapas con los que ciudadanía o personal técnico puede acceder a datos geográficos sobre dónde y cómo se producen los accidentes para poder actuar en consecuencia".

"En Logroño -ha afirmado- tenemos la tecnología y la capacidad técnica necesarias a través de nuestra plataforma smartcity.logrono.es, pero nos falta volcar esa información de forma clara y accesible para diagnosticar bien el problema. No es un tema complicado técnicamente".

LA MOCIÓN.

Por todo esto, "y con el objetivo de pasar de la preocupación a la acción", la moción que presentan los socialistas, ha dicho, "propone que el Ayuntamiento de Logroño apruebe tres compromisos concretos".

El primero, "transparencia y datos abiertos en seis meses, solicitamos que el Ayuntamiento haga pública la información georreferenciada y anónima de todos los accidentes viales de la ciudad", detallando el tipo de vehículo implicado, la edad y el sexo de las personas afectadas, si hubo traslado al hospital o en qué punto exacto de la calle o paso de peatones ocurrió el atropello". "Tener datos precisos es el primer paso para tomar buenas decisiones", ha asegurado.

En segundo término, la moción plantea "reducir a la mitad los heridos graves y fallecidos para 2030", con la aplicación "de medidas preventivas reales para reducir en un 50 por ciento las cifras de fallecidos y heridos graves por atropello en 2030", en consonancia con el manifiesto 'Ponle Freno Peatones 2030', dentro de la FEMP.

Y tercero, "demandamos la elaboración urgente junto con la Policía Local y los servicios técnicos municipales de un plan de intervención sobre las calles, cruces y rotondas que acumulan más atropellos". "Es imprescindible revisar y corregir el diseño de estos puntos peligrosos antes de realizar nuevas obras o modificaciones viales que puedan incrementar el riesgo", ha recalcado Foncea.

Como ha subrayado el edil del PSOE para finalizar, "no nos podemos resignar a que año tras año aumenten los siniestros en las calles de Logroño, proteger a peatones, a nuestros mayores y a la infancia cuando caminan por la ciudad debe ser una prioridad política y social compartida por todos los grupos de la Corporación".