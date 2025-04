PSOE recuerda al Ejecutivo riojano que el cumplimiento de las ratios mínimas de personal en residencias es "obligatorio"

Los socialistas afirman que el actual decreto de regulación regional "las incumple" LOGROÑO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE asegura que el nuevo decreto riojano que regula el personal en residencias de mayores "incumple las ratios mínimas de personal establecidas a nivel estatal". La diputada socialista, María Somalo, asegura que "este decreto contiene una regulación de mínimos, tan mínimos, que vemos cómo el ámbito del cuidado a personas dependiente irá empeorando".

Todo ello "a pesar de que al PP se le llene la boca de decir que mejora. Lo que vemos es que los pasos que están dando desde que entraron al Gobierno han sido, en primer lugar, despenalizar los incumplimientos y ahora ir adoptando una normativa incluso menor a los requisitos de cumplimiento de personal. Incumplen los mínimos y nos preguntamos: ¿qué será lo siguiente?".

"ES OBLIGATORIO CUMPLIR LA NORMA ESTATAL"

Esto es "una conclusión clara" -prosigue- "a la que no llega el PSOE sino que llega también el Consejo Consultivo en su informe. Las ratios mínimas acordadas en el decreto riojano de personal en residencias de mayores son menores que las establecidas como mínimas a nivel nacional". Algo que, además, como recuerda, "es obligatorio cumplirlo porque La Rioja recibe financiación del estado para ello".

En concreto, explica Somalo, el decreto del Gobierno de La Rioja establece para el año 2023 y los siguientes "una ratio en el perfil de gerocultores de un 0,31".

"Una ratio que era la mínima a nivel nacional en el año 2023 pero que La Rioja aprueba ahora en 2025 mientras que para este año la normativa nacional exige un 0,35. La Rioja ya incumple".

"Es más, no solo incumple o vamos con dos años de retraso en cuanto a la actualización de las ratios del perfil de gerocultor sino que, además, la normativa riojana prescinde y obvia que en la regulación nacional hay varios periodos transitorios de manera que entre los años 2023 y 2029, las ratios tienen que ir creciendo progresivamente hasta el 0,43, según la norma nacional".

"Pero en el caso de La Rioja nos quedamos en 0,31 para todos estos años", afirma. "Obvia el incremento progresivo pero también se olvida en lo que respecta a los ratios de personal global de atención directa que debe cumplir cada ccaa".

En este punto, Somalo explica que la norma riojana establece una ratio global de personal de atención directa (médicos, sanitarios, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, gerocultores... en definitiva, todo tipo de personas de atención directa) del 0,33 cuando a nivel nacional para 2023 "fue ya de un 0,39 y se prevé que en 2029 llegue a 0,51". "La Rioja vuelve a incumplir y, además, no asume ese cargo progresivo".

María Somalo explica también que el Consejo Consultivo "no encuentra razones que justifiquen el incumplimiento de un Acuerdo y que no consta que la Comunidad Autónoma de La Rioja manifestara oposición alguna a los mínimos fijados en la norma estatal".

Por eso, la aplicación de lo fijado en el ámbito nacional "debe ser obligatoria, recordado que la garantía de cumplimiento de los servicios o ratios mínimos recogidos en los acuerdos van respaldados con una financiación de la dependencia a través de los Presupuestos Generales del Estado".

"MAYOR CARGA A LOS PROFESIONALES"

Además, María Somalo ha señalado que el Decreto regional "encomienda de manera exclusiva la responsabilidad de la atención sanitaria de los usuarios de residencias al sistema público de salud, lo que supondrá una mayor carga a los profesionales".

Por último, el Decreto "permite sustituir el déficit de una categoría profesional sanitaria por personal de otra categoría inferior, que carece de los conocimientos precisos para desarrollar esas funciones y que difícilmente podrán prestar una asistencia sanitaria de urgencia cuando se precise".

La diputada Socialista ha aseverado que el contenido del Decreto "no es ajustado a derecho en relación con el cumplimiento de las exigencias mínimas de ratios dispuestas en el Acuerdo del Consejo Territorial de 2022". Es decir, la nefasta gestión del Gobierno regional y su dejadez suponen que en La Rioja "la calidad de la asistencia a los mayores sea cada vez peor y menos exigente".

"BAJO MÍNIMOS"

"Esto es un gran incumplimiento del Gobierno de La Rioja, no sabemos la razón ni lo entendemos a no ser que sea una declaración de intenciones del Ejecutivo de incumplir las ratios. Las expectativas no pueden ser peores, estamos bajo mínimos e incluso iremos a peor". Esto es lo que está pasando en las residencias riojanas desde que la consejera eximiera de la penalización a las residencias que imcumplieran".

Finamente, indica, "nos preocupa que el decreto habilite que el déficit de personal médico y enfermero se cubra dentro de las residencias por otros profesionales de otros ámbitos u otro tipo de perfiles".