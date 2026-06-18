El PSOE reprocha al Gobierno riojano una política de vivienda basada en "mucha propaganda y cero llaves"

El consejero de Política Local, Daniel Osés - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista Sergio Martínez Astola ha reprochado hoy al Gobierno riojano, en el pleno del Parlamento de La Rioja, una política de vivienda basada en "mucha propaganda y cero llaves".

Martínez Astola ha preguntado, en la sesión de hoy, al consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, cuántas viviendas públicas nuevas se han iniciado en La Rioja desde el comienzo de esta legislatura.

En el desarrollo de su pregunta ha acusado al Gobierno riojano de optar por responsabilizar al Gobierno de España de la situación de la vivienda, "a pesar de que tiene la mayor parte de las competencias".

"Y rechazan, además, cualquier intervención pública en el mercado, confiando, además, que será el propio mercado el que resolverá por sí sólo todos los problemas", ha añadido.

Ha apuntado cómo, "mientras tanto, la situación se deteriora, los jóvenes retrasan la edad de emancipación y muchas familias destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago de la vivienda".

Se ha preguntado "en un contexto financiero en que las comunidades autónomas disponen de más recursos que nunca para el desarrollo de políticas sociales qué es lo que ha hecho el Gobierno de La Rioja".

"Porque si analizamos su balance, hoy nos encontramos con demasiados anuncios y muy pocas realidades para un Gobierno que se ha dejado también meter por la inercia", ha dicho.

En este sentido se ha referido a las tres promociones de protección oficial "anunciadas a bombo y platillo por el propio presidente del Gobierno", Gonzalo Capellán, en el Rasillo, Badarán y el Villar de Arnedo.

Ha sumado que "buena parte de las 126 viviendas destinadas a alquiler asequible proceden de la planificación realizada en la legislatura anterior" socialista.

Osés ha respondido considerando "que no tiene que ser fácil preguntar en cuestión de vivienda" para un partido que comparte siglas con el Gobierno de España.

"Porque hablar aquí de propaganda y anuncios teniendo un presidente como Sánchez, del que hemos oído hablar de las miles de viviendas que va a construir desde hace años y que el resultado siga siendo cero", ha dicho.

Se ha referido a las 126 viviendas para alquiler social reprochando que el actual Gobierno riojano se encontró con "acuerdos firmados con el Ministerio pero ni un proyecto redactado, ni dotación presupuestaria".

"Es decir, ha habido que hacer todas las cuestiones desde cero y este Gobierno, cuando llegó en 2023, buscó suelos para promociones, como las 24 viviendas que ya se están construyendo en Logroño", ha indicado.

En cuanto al plan estatal, ha indicado que "llega con meses de retraso" y con "anuncios grandilocuentes respecto a un maná de dinero, que lo que ha hecho realmente es multiplicar la inversión que van a realizar las comunidades autónomas".