El PSOE reprocha que el Parlamento de La Rioja "se mueve en función de las necesidades del Gobierno"

La diputada socialista Sara Orradre habla con la de IU Henar Moreno mientras interviene el diputado de IU Carlos Ollero - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Partido Socialista Sara Orradre ha reprochado hoy, en el pleno del Parlamento de La Rioja, que éste "se mueve en función de las necesidades del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y de sus consejeros".

En la recta final del curso político, Orradre ha defendido, en una interpelación relativa a la política general de las relaciones del Gobierno riojano con el Parlamento, el "nulo respeto" del Ejecutivo regional a la Cámara.

Así, ha apuntado cómo la interpelación se "justifica en la ausencia del presidente del Gobierno riojano", que no estaba presente en ese momento en su escaño y que no lo está, ha criticado, en la mayor parte del tiempo en los plenos.

Orradre, que también ha asegurado que Capellán "tutela" la labor de la presidenta de la Cámara, Marta Fernández Cornago, ha afeado que Capellán, que se "ausenta reiteradamente" de los plenos, regresa sólo al final de cada sesión para "obsequiarnos con una disertación sobre el origen etimológico de algo" y votar "cuando los demás" llevan "seis, ocho hasta doce horas".

Ha ido "de lo más anecdótico a lo más trascendental", empezando por el hecho de que "votar al final se hace para adaptarse a la agenda del Gobierno de La Rioja, lo mismo que el hecho de que paremos o no a comer, que se hace en función de si quiere Capellán".

Orradre ha hablado de "falta de información" a las solicitudes de los diputados, por parte del Gobierno riojano, e incluso referencias a acudir a lo publicado por los medios de comunicación.

El consejero portavoz del Gobierno, Alfonso Domínguez, ha ironizado sobre el "interés" que pueda tener para la sociedad en si los diputados votan al finalizar la sesión: "Me ha llamado mi madre para preguntarme cuándo votamos", ha dicho.

Para Domínguez, al PSOE sólo le queda "hablar de si se para a comer o no", mientras el Gobierno de La Rioja pone en marcha la gratuidad de la matricula universitaria, de forma que en La Rioja "habrá estudiantes de medicina que no van a pagar" por las tasas universitarias.

Ha señalado que, en la pasada legislatura, con la socialista Concha Andreu, "no se respondía ni en plazo" a las solicitudes de los diputados.

Mientras, los tribunales, en la actual legislatura, le han "respondido a la diputada socialista María Somalo que no ha habido vulneración de los derechos, como ella denunciaba".

Así, ha concluido: "La vulneración de los derechos fundamentales suceden cuando ustedes gobiernan, y el respeto por los derechos fundamentales suceden cuando nosotros gobernamos".