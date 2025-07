El PSOE de La Rioja garantiza que el pacto de financiación no mermará los recursos de nuestra ccaa y pide "prudencia"

Sobre los disturbios de Torre Pacheco (Murcia), los socialistas creen que es el resultado "de la proliferación de los discursos de odio"

LOGROÑO, 15 (EUROPA PRESS)

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sara Orradre, asegura que el pacto de financiación singular con Cataluña "no va suponer una merma de recursos para La Rioja" y dice que es "irresponsable" dejar entrever lo contrario porque son afirmaciones que "no se sustentan en nada. No hay ningún cálculo, ni ningún estudio real, que estime eso. No hay ni un dato real y fiable que nos permita hacer esas declaraciones".

Sara Orradre ha realizado estas afirmaciones a preguntas de los periodistas tras conocer el pacto de acuerdo y en el que, según el Gobierno riojano, nuestra ccaa perdería 300 millones de euros al año.

Como ha reconocido "es un tema de actualidad" con el que "debemos mostrarnos muy prudentes. Hace mucho tiempo que se lleva hablando de financiación autonómica y creemos que es necesario que se revise este modelo de financiación de todas las ccaa que está caducado desde 2014".

Desde el PSOE de La Rioja -indica- "queremos que se revise pero de los acuerdos bilaterales tenemos escasos conocimientos. Por eso pedimos prudencia hasta que conozcamos el texto, las cifras y las medidas concretas".

"La Rioja es la ccaa mejor financiada del país pero eso no quiere decir que no deba mejorarse", ha continuado.

Aún así -insiste- "no va a suponer una merma de recursos a pesar de que nos lo vendan de forma irresponsable por parte del Gobierno de La Rioja y el PP".

Desde el PSOE -finaliza- apuestan por una negociación que se sustente en la mejora de la financiación de la ccaa y dejar claro "que en todo lo que sea beneficio para los riojanos, estaremos ahí pero no se trata de criminalizar a un territorio concreto. El PP no puede dar lecciones".

DISCURSOS DE ODIO

En otro orden de asuntos, Orradre también se ha referido a los últimos disturbios producidos en Torre Pacheco (Murcia). Para la diputada regional, esto es el resultado "de ciertos discursos de odio".

"Es escalofriante lo que está pasando allí y lamentable qu tengamos que asistir a episodios de tanta gravedad, no se conciben en nuestra democracia", ha reflexionado.

"Pero esto es consecuencia de los discursos de odio que van proliferando propiciados por la ultraderecha y la derecha extrema, representada por Vox pero también por otros que asimilan estos discursos".

Disturbios como los de Torre Pacheco "ponen en riesgo nuestra convivencia" y ante ello muestra "su apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para que consigan controlar la situación lo antes posible y se pueda volver a la normalidad".