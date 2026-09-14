El PSOE de Santo Domingo critica que el Consistorio desaprovecha el bono infantil escolar y "pierde ingresos"

Archivo - Una niña con juguetes - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Santo Domingo critica la gestión de subvenciones en el municipio al considerar que el Consistorio desaprovecha el bono infantil de la comunidad autónoma, la ayuda del Gobierno regional para financiar la escolarización de los niños de 0 a 3 años. Consideran los socialistas que "las arcas del Ayuntamiento calceatense sufren de un claro coste de oportunidad" al fijarse unas tasas escolares que se encuentran por debajo del límite de la subvención autonómica".

En una nota de prensa explican que el pasado 4 de septiembre de 2026 se firmó el edicto por el que se aprobaban los padrones y listas cobratorias de la tasa por asistencia y estancia en la escuela infantil. Ahora en exposición pública con un plazo de 20 días hábiles.

Desde el PSOE explican que se establecen dos tipos de tasas con o sin comedor cuyas tasas actualmente aprobadas son de 211 y 107 euros respectivamente. El bono infantil en nuestra comunidad autónoma de La Rioja es una ayuda económica del Gobierno autonómico para financiar la escolarización de los niños de 0 a 3 años en centros autorizados, como lo es el de Santo Domingo de la Calzada, nuestra Escuela Infantil 'Virgen de la Plaza', dónde acuden alrededor de 70 alumnos y alumnas de nuestra ciudad. Con este bono, la cuantía máxima mensual por escolar es de 285 euros sin comedor y con comedor de 385 euros.

Para ser beneficiario los niños y niñas deben estar empadronados en cualquier municipio de La Rioja y asistir un mínimo de 4 horas diarias. El objetivo de bono infantil es facilitar la conciliación familiar y avanzar hacia la gratuidad de esta etapa educativa en la red de centro adheridos. La cuantía máxima mensuales por escolar son de 285 euros sin comedor y con comedor de 385 euros.

"La cuestión que se plantea es que si el coste de la tasa mensual de la escuela infantil es menor que el importe del bono, como es el caso de la Escuela Infantil Virgen de la Plaza, se cubre únicamente el precio real del servicio".

Es decir, "la subvención abonará exactamente el importe de dicha tasa, por lo que la escolarización será 100% gratuita, pero no se ingresará la diferencia. En consecuencia, las arcas del Ayuntamiento calceatense sufren de un claro coste de oportunidad al fijar unas tasas por debajo del límite de la subvención autonómica que se traduce en una pérdida de ingresos mensuales de 13.400 euros (160.800 euros al año) -una cifra nada desdeñable-".

El PSOE ofrece como propuesta "optimizar las tasas, ajustarlas al máximo para que coincidan con los límites del bono autonómico, de esta manera, se maximiza el ingreso y se garantiza la gratuidad total para los vecinos empadronados en nuestra ciudad".

"Puede que piensen los actuales regidores que la congelación de las tasas sea una herramienta que asegura que, a las familias que puedan quedar fuera de la subvención por plazos u otras cuestiones, el coste de la misma no pueda ser asumible".

Desde el Grupo Municipal Socialista "entendemos que técnicamente se deja dinero público sobre la mesa y no mira por las familias sino por la manera de gestionar del PP-Por La Rioja, sin esfuerzo ni creatividad, están consagrados a una inercia administrativa, incapaces de al menos actualizar el término escuela infantil".

"Incapaces de ir con la normativa actual y la comunidad educativa que lleva años consolidando el carácter pedagógico del ciclo 0-3". Este equipo de gobierno PP-Por La Rioja "sigue anclado en el concepto obsoleto de 'guardería', demostrando una alarmante desconexión con el modelo educativo moderno y una preocupante falta de ambición para el municipio".

Desde el Grupo Municipal Socialista "no entendemos cómo es posible que ningún miembro que compone el equipo gestor del consistorio haya puesto sus esfuerzos en esta cuestión, lamentamos profundamente el concepto de gestión que se lleva aplicando desde las últimas dos legislaturas, 8 años de retrasos y pasos lentos que los calceatenses no merecemos".