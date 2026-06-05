PSOE solicita adelantar la apertura de las piscinas de Las Norias, Varea y El Cortijo para adaptarse al cambio climático

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LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño ha solicitado este viernes al equipo de Gobierno Local "adelantar la apertura de las piscinas de Las Norias, Varea y El Cortijo para adaptarse al cambio climático, introduciendo soluciones contractuales en los pliegos de gestión".

Asegura la formación, a través de un comunicado, que "la solución es rápida y plenamente legal y ha pedido a Escobar anticipar los problemas y empatizar con el día a día de la gente ya que las piscinas públicas son hoy una medida de protección de salud pública".

Esta "falta de previsión de Escobar contrasta con la agilidad que han tenido municipios" como Lardero (abrieron las piscinas el 1 de junio), Arnedo (lo hicieron el 7), Navarrete (abren este fin de semana) o Calahorra (lo hará el próximo día 10).

Aducen que "históricamente, las piscinas han tenido una temporada fija de apertura, del 15 de junio al 15 de septiembre", sin embargo, "la realidad del cambio climático está provocando olas de calor como las que hemos vivido durante el mes de mayo y los primeros días de junio, cuando las piscinas permanecían todavía cerradas".

Conscientes de esta nueva realidad, el Grupo Socialista recuerda que "llevó esta urgencia al pleno municipal en septiembre de 2025, se propuso una medida cargada de sentido común: dotar de flexibilidad a nuestras piscinas para poder adelantar su apertura o retrasar su cierre cuando las alertas por altas temperaturas así lo exijan".

Lo que recibió el PSOE, recuerdan, "fueron burlas y un rechazo frontal por parte del Gobierno de Conrado Escobar, votaron en contra de adaptar la ciudad al calor extremo y su portavoz llegó a despreciar la propuesta calificándola de "banal" y "etérea".

"Hoy, la inacción y la soberbia de aquel pleno la paga la ciudadanía sudando en las calles. Ciudadanos de otros municipios no porque sus alcaldes reaccionaron", finalizan los socialistas.