El PSOE subraya que "el Gobierno de España moviliza 20 millones para ayudar a los agricultores y ganaderos riojanos"

Sara Orradre - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista de La Rioja, Sara Orradre, ha asegurado que el Gobierno de Gonzalo Capellán "se limita a hacer anuncios de medidas populistas y poco eficaces que no terminan de llegar al sector primario porque ni siquiera existe partida presupuestaria habilitada para ello".

Frente a esto, el Gobierno de España "cumple y responde a las necesidades del sector en estos momentos especialmente complicados debido a la coyuntura internacional".

Así, Sara Orradre ha destacado que "teniendo en cuenta las medidas impulsadas por el Gobierno de España en tres materias concretas, como son las ayudas para la compra de fertilizantes, la lucha contra enfermedades animales y vegetales, además de actuaciones vitivinícolas y las reducciones fiscales, estaríamos hablando de una movilización de recursos por valor de unos 20 millones de euros en nuestra región".

De estos fondos "podrían beneficiarse todos los agricultores y ganaderos riojanos". La portavoz adjunta ha explicado que, en su conjunto, el Estado "ha movilizado más de 1.100 millones de euros en ayudas al sector primario para paliar la crisis derivada del conflicto en Oriente Medio, más del doble que la media europea".

Por lo que respecta a la ayuda a la compra de fertilizantes, en el caso de La Rioja "esto se traduce en un montante total de 8,5 millones de euros en ayudas, de las que podrán beneficiarse unos 10.000 agricultores en activo".

Si hablamos de las ayudas para la lucha contra enfermedades animales y vegetales y actuaciones vitivinícolas, Orradre ha señalado que, en el caso de La Rioja, "esto supone un montante total de 5,4 millones de euros para financiar el desarrollo de medidas contempladas en la Intervención Sectorial Vitivinícola de la PAC para el ejercicio 2027".

Y, más concretamente, "para acciones en materia de reestructuración y reconversión de viñedos y para las inversiones en transformación y comercialización".

Finalmente, en materia fiscal, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista ha recordado que "la importante rebaja fiscal aprobada por el Gobierno de España para todo el sector agroganadero ha permitido que 10.000 agricultores y ganaderos riojanos se hayan beneficiado de forma directa ya en sus declaraciones de la renta de 2025 de un ahorro de más de 5 millones de euros".