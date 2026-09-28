El PSOE urge al Gobierno riojano a adaptar su normativa a la reforma de la Ley de Dependencia

La diputada socialista María Somalo y el diputado en Cortes Raúl Díaz - PSOE

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista María Somalo, en rueda de prensa junto al diputado en Cortes del PSOE riojano Raúl Díaz, ha urgido al Gobierno riojano a adaptar su normativa a la reforma de la Ley de Dependencia, cuestión que llevarán al próximo pleno del Parlamento.

Díaz ha explicado cómo el Congreso de los Diputados aprobó, el pasado 16 de septiembre, una reforma integral de las leyes de dependencia y discapacidad, con el objetivo de ampliar derechos, servicios y prestaciones.

Ha destacado cómo, mediante esta reforma, se reduce la carga burocrática, estableciendo, por ejemplo, una "equiparación automática" del Grado I en el caso de que haya una discapacidad del 33 por ciento reconocida.

Además, se fija por ley que la Administración General del Estado asuma el cincuenta por ciento de la inversión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD); y se va a crear un fondo estatal de accesibilidad universal.

Por otro lado, se va a compatibilizar el cobro de una pensión con el desempeño de un puesto de trabajo para "eliminar el estigma social que sigue existiendo según el cual una persona con discapacidad no puede ser una persona productiva".

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO

Bajo este prisma, ha completado Somalo, el Partido Socialista de La Rioja quiere que las modificaciones que se introducen en esta reforma "sean una realidad para los riojanos y las riojanas en el menor tiempo posible".

Por eso, llevarán una proposición no de ley al pleno del Parlamento que se celebrará este jueves, 1 de octubre, para que "acometa de la manera más inmediata posible la adaptación de la normativa interna riojana a esta nueva normativa aprobada a nivel estatal".

Ha destacado como "absolutamente imprescindible" que el Gobierno de La Rioja "modifique lo antes posible la ley actual de Servicios Sociales, que establece la incompatibilidad de que un riojano o una riojana perciba prestación y un servicio de manera simultánea".

"A modo de ejemplo les diré que hoy, actualmente, con la normativa riojana es incompatible que una persona que sea usuario de un centro de día pueda ser usuario a la vez de la ayuda a domicilio", ha explicado señalando que con la reforma nacional esto se corrige pero debe adaptarse en la normativa riojana.

Ha señalado que la ley nacional da un plazo hasta el año 2030 a las comunidades autónomas para adaptar la normativa; pero desde el PSOE, ha indicado, se cree que "hay que acometer esa reforma interna en un plazo mucho menor, lo antes posible".

En la PNL, además, se va a instar al Gobierno de Capellán a "que ejecute debidamente el incremento de financiación a la dependencia que va a venir por parte de España a la Comunidad Autónoma de La Rioja".