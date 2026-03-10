El PSOE valora cómo el Gobierno de España ha invertido en La Rioja 77,7 millones para el sector turístico

El secretario general del PSOE, Javier García, y el secretario de Turismo de la Comisión Ejecutiva Federal, Javier Ayala - PSOE

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE, Javier García, ha valorado hoy la inversión realizada por el Gobierno de España en La Rioja, de 77,7 millones, para el sector turístico.

García ha ofrecido una rueda de prensa junto al secretario de Turismo de la Comisión Ejecutiva Federal, Javier Ayala, para abordar el impacto de los fondos europeos en materia turística.

García ha recordado que la inversión en La Rioja a través del Plan de Transformación y Resiliencia para actuaciones en el ámbito del turismo "alcanza los 73,88 millones de euros, que se concretan a través de 33 proyectos".

Ha sumado que "si a esto añadimos las convocatorias ordinarias con fondos del ministerio de 2020 a 2022, que supusieron 3,9 millones de euros en cuatro proyectos, alcanzamos una cifra total de más de 77,7 millones de euros".

A través de estos fondos "hemos conseguido afianzar y mejorar un sector clave para nuestra tierra como es el turismo, que representa aproximadamente un diez por ciento del PIB de La Rioja", ha dicho.

García ha asegurado que La Rioja "fue capaz de captar durante la pasada legislatura, con un Gobierno socialista, un volumen importante de fondos europeos".

Sin embargo, ha lamentado, el Gobierno de Capellán "no los está aprovechando" y se están "desperdiciando" tanto en Logroño, con la planificación urbanística, como en Calahorra.

Ayala, por su parte, se ha referido a cómo los fondos Next Generation cuentan con "planes de recuperación, transformación y resiliencia, que tienen como cometido paliar distintos aspectos que pueden ser fundamentales".

"En este caso el turismo con más de 3.400 millones de euros dirigidos precisamente a activar y a desarrollar esas políticas en materia de turismo", ha resaltado.