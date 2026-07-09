PSOE ve "dramática" la situación de Pediatría en Rioja Baja, con 9 plazas sin cubrir, y reclama "medidas urgentes"

Somalo, Martinez, Jiménez y Herce, en la comparecencia de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE riojano ve "dramática" a situación de la atención pediátrica en La Rioja Baja, con 9 plazas sin cubrir, por lo que ha reclamado "medidas urgentes" para "paliar" esta "alarmante falta" de estos especialistas en la zona.

Así lo han considerado este jueves en rueda de prensa la diputada regional socialista María Somalo, junto con la alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce; el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Calahorra, Esteban Martínez; y el concejal socialista en el Ayuntamiento de Cervera, Fernando Jiménez.

Somalo ha recordado que el Ministerio de Sanidad "ya señalaba en febrero del año pasado la extremadamente baja ratio de pediatras en La Rioja, ratio que es la peor de España con 24 pediatras por cada 100.000 menores", que ha contrapuesto, por ejemplo, a los 136 por cada 100.000 habitantes de la limítrofe Navarra o "a la segunda con peor ratio, Baleares, con 85,4 pediatras por cada 100.000 habitantes".

Ahora mismo, ha dicho la diputada regional, "hay un mínimo de 9 plazas de Pediatría sin cubrir en La Rioja Baja", a las que, además, ha sumado las 11 plazas convocadas en el último concurso de traslados, de las que "5 han quedado vacantes: dos en Alfaro, otras dos en Calahorra y una en Arnedo".

El problema, ha añadido Somalo, es que "esta falta de pediatras no solo se ciñe a las coberturas en verano, sino a la cobertura en el resto del año", algo que, en sus palabras, "añade más gravedad a una situación que ya es límite".

MUNICIPIO A MUNICIPIO.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Calahorra ha afirmado que "dos plazas han quedado desiertas en el concurso de traslados, y que ahora hay una sola profesional para atender a cerca de 3.500 niños".

Esteban Martínez ha recordado que al Hospital de Calahorra "tienen que venir refuerzos de Logroño para cubrir las guardias". Un centro, ha añadido, en el que "solo hay un pediatra a jornada completa, con otros cuatro con un 66% de la jornada, lo que se traduce en que hay 3,6 pediatras a jornada completa de media, con 1,7 profesionales cubiertos".

Mientras, la alcaldesa de Arnedo ha señalado que en su zona básica de salud "de 3 plazas hay cubierta una sola a media jornada". Además, "quedan 3 plazas vacantes, es decir todas las disponibles". Pero es que el pediatra a media jornada que desempeña su labor en Arnedo "ya ha anunciado que ha pedido el traslado y que dejará el centro en breve".

Por eso, Rosa Herce ha alertado de que "se están dando citas para la atención de niños y bebés para octubre". Ha relatado incluso, el caso de una madre del municipio, que necesita seguimiento médico para su hijo, "y que ha recurrido al final a la sanidad privada, porque puede, pero qué hace quién no pueda", se ha preguntado.

Por lo que respecta a la zona básica de salud de Alfaro, que afecta a este municipio, Aldeanueva y Rincón, María Somalo ha recordado que "acumula ya cuatro meses sin servicio de pediatría". Aquí, "de las 3 plazas de pediatría están todas sin cubrir".

Específicamente Alfaro, desde febrero de 2026, "está sin pediatras, y sólo puntualmente va un pediatra una vez al mes para hacer revisiones obligatorias". Se asiste a los niños "en urgencias por los médicos de familia, por la tarde y junto a los adultos".

En cuanto a la zona básica de Cervera, Fernado Jiménez ha aseverado que "dispone de una plaza que está sin cubrir". El concejal socialista ha explicado que al municipio "acude un pediatra una vez a la semana, sin día fijo".

Y hablando de Autol, María Somalo ha comentado que "hay un pediatra que acude puntualmente desde principios de 2026 de lunes a viernes". Esto es así "gracias a las movilizaciones y denuncias de la agrupación local del PSOE, ante la inacción de la alcaldesa Catalina Bastida".

Así las cosas, el PSOE exige al presidente del Gobierno regional y a la consejera de Salud "que tomen medidas urgentes para afrontar este escenario", entre las que ha destacado "la mejora de las condiciones laborales, porque al lado está la Ribera navarra, y la diferencia es notable".

Además, "tienen que aclarar los motivos por los que La Rioja Baja se encuentra en una situación tan precaria con respecto al servicio de Pediatría". Una situación, ha finalizado María Somalo, "que si no se soluciona, va a ir a peor".