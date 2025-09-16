El PSOE ve como "un gran avance social" la ampliación de permiso por nacimiento que beneficiará a unos 3.000 riojanos

LOGROÑO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSOE riojano, Sergio Martínez Astola, ha valorado la ampliación del sistema de permisos por cuidado y nacimiento de hijos como "un gran avance" porque "fortalece la conciliación familiar y laboral y garantiza la igualdad y la corresponsabilidad de los cuidados". Una medida que, en el caso de La Rioja, beneficiará a unas 3.000 personas.

Martínez Astola ha recordado que el pasado 9 de septiembre el Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto Ley 9/2025, mediante el cual se amplían los permisos por nacimiento y cuidado de menores, tanto en los casos de nacimiento biológico como en los casos de adopción.

"Hasta ahora la duración del permiso era de 16 semanas por progenitor y con esta reforma que ha sido impulsada por parte del Gobierno de España, el permiso pasa de 16 a 19 semanas con el 100% de la remuneración garantizada para ambos ascendientes".

Además, en el caso de las familias monoparentales, "el permiso se eleva a las 32 semanas retribuidas".

Una medida que han llevado a cabo porque, como ha destacado, desde el Partido Socialista y desde el Gobierno de España "defendemos que el trabajo retribuido no puede ni debe impedir que mujeres y hombres ejerzan su derecho a cuidar ni condenen a sus hijos".

Por ello -explica- "seguimos adoptando medidas que facilitan la conciliación de la vida familiar y laboral y reforzando la corresponsabilidad en los cuidados, una medida que contribuye de manera también decisiva a reducir esa brecha de género".

ESPAÑA, REFERENTE INTERNACIONAL

Con esta medida "España se consolida ya como un referente internacional en políticas de igualdad, de conciliación y de corresponsabilidad y además como uno de los países europeos con permisos más largos y más flexibles".

Y es importante destacar que es el Estado "quien asume el coste total del permiso por nacimiento y cuidado del menor, abonando el 100% de la base reguladora. Será por tanto la seguridad social y no las empresas quienes asuman este coste".

Además esa prestación está exenta del IRPF, "lo que significa que el importe a ingresar será el salario bruto íntegro sin retención por parte de Hacienda".

Se trata por tanto "de una medida que fortalece la conciliación familiar y laboral, que garantiza la igualdad entre ambos progenitores al ampliar el permiso de forma equilibrada, da una respuesta más justa a las familias monoparentales y, por primera vez, permite que parte de ese permiso parental flexible sea también retribuido".

Todo ello -reflexiona Martínez Astola- "frente al desprestigio que hoy vive la vida política, y a pesar de que algunos partidos están arbolando de manera permanente la bandera del insulto, de la confrontación y de la desinformación".

Ante esta situación "es necesario poner en valor este tipo de medidas, porque no podemos perder de vista la diferencia que existe entre un Gobierno de España progresista que legisla para todo el mundo, que amplía derechos para todos los españoles y españolas, que impulsa políticas que mejoran la calidad de vida de la gente y lo que representan por contra de otros partidos que se dedican a llenar de fango a diario la vida política nacional".

"UN CLARÍSIMO AVANCE SOCIAL"

Estas decisiones "suponen un clarísimo avance social y no son fruto de la casualidad, porque responden a una visión de país donde creemos en la redistribución justa de la riqueza y en que los impuestos deben servir siempre para proteger y mejorar la vida de la gente".

Desde el PSOE de La Rioja han querido recordar también que, en este campo, "todos los avances que se han producido han venido de manos de un gobierno presidido por el PSOE a lo largo de la historia".

Además, indica, "cada vez hay más padres en España que hacen uso de este derecho, situándonos entre los países europeos donde más hombres participan activamente en los cuidados. En nuestro país un 42% de quienes lo solicitan son hombres, frente a un 11% que lo hacen por ejemplo en Francia o un 7% en Alemania".

Por su parte, las madres españolas al disponer de las mismas condiciones reducen el impacto que tradicionalmente ha tenido la maternidad sobre sus carreras profesionales, lo que permite mantener elevados niveles de empleo y actividad, ha indicado.

Todo ello hace que, además, "la economía de las familias esté más y mejor protegida cuando llega el momento de decidir entre trabajar o dedicarse al cuidado de sus hijos".

"UN SISTEMA QUE CUIDA"

Así las cosas, desde el PSOE ofrecen "un sistema que cuida, un sistema que funciona y da respuesta a las remandas reales de la sociedad y que mejora la vida y las condiciones de nuestros niños y niñas ofreciendo apoyo y protección efectiva a todas las familias".

Conviene además recordar que estas medidas son posibles "gracias a la buena marcha de la economía española que sigue creciendo por encima de la media europea y generando empleo de calidad. Y es esta solidez económica la que nos permite ampliar derechos, reforzar nuestro sistema de protección social y dar más seguridad a las familias".

Un avance que, como ha detallado, "tiene un impacto real en la vida de miles de riojanos y riojanas, que refuerza la conciliación y que garantiza que nadie tenga que renunciar a cuidar por falta de apoyo institucional".

"Cuando pensamos en qué modelo de país queremos, la diferencia es clara y evidente hay quienes nunca apoyan ni han apoyado la ampliación de derechos ni las medidas que mejoran la vida de la gente y que siempre han llegado tarde a los grandes avances sociales que ha experimentado España y frente a esto está el modelo del PSOE que siempre ha trabajado por ampliar los derechos y que ha demostrado que es posible hacer crecer la economía al mismo tiempo que aumentamos los derechos", ha explicado.

Aunque como reconoce "todavía queda mucho por hacer y avanzar en el ámbito social para alcanzar esa plena corresponsabilidad", medidas como ésta "representan un paso decisivo y una excelente noticia para las familias riojanas y españolas que gracias al impulso del gobierno de España podrán disfrutar de más semanas y más flexibilidad para el cuidado de sus hijos y sus hijas".