Publicado el convenio que garantiza la gratuidad de la primera matrícula universitaria para 764 estudiantes riojanos

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LOGROÑO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 5 de junio, el convenio suscrito entre el Gobierno de La Rioja y la Universidad de La Rioja para financiar la gratuidad de la primera matrícula en asignaturas de primer y segundo curso de estudios oficiales de Grado durante el curso académico 2025/2026.

El acuerdo, gestionado a través del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), cuenta con una dotación de 720.000 euros que permitirá atender las 764 solicitudes recibidas por alumnos riojanos de la UR y asumir los gastos de gestión derivados de su tramitación por parte de la Universidad de La Rioja.

La publicación de este convenio supone un nuevo paso en el compromiso del Ejecutivo regional con la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior y da continuidad a una medida que beneficia directamente a las familias riojanas al eliminar el coste de la primera matrícula universitaria.

Esta actuación se enmarca además en la estrategia impulsada por el Gobierno de La Rioja para avanzar hacia la gratuidad completa de los estudios universitarios. En este sentido, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, anunció ayer, durante el Pleno del Parlamento regional, la próxima tramitación de una ley que consolidará la exención del 100 % de las tasas universitarias para los estudiantes riojanos en el momento de formalizar su matrícula, sustituyendo el actual sistema de reembolso posterior.

La futura norma permitirá que, desde el inicio del curso académico 2026/2027, los estudiantes riojanos matriculados en primero, segundo y tercer curso de Grado en la Universidad de La Rioja queden exentos automáticamente del pago de la matrícula, una medida que se extenderá al cuarto curso en 2027, hasta alcanzar la gratuidad completa de la primera matrícula en todos los estudios de Grado.

El convenio publicado hoy fue suscrito el pasado 14 de mayo por el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz Arazuri. Su objeto es establecer las bases reguladoras de la subvención concedida por el Gobierno de La Rioja para financiar el importe de la primera matrícula de las asignaturas de primer y segundo curso de los estudios oficiales de Grado impartidos por la Universidad de La Rioja.

A estos alumnos beneficiados se sumarán aquellos riojanos que están realizando sus estudios tanto en la ESDIR como en la UNED y que cumplan los mismos requisitos que los exigidos a los estudiantes de la UR.

Con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, el acuerdo refuerza la colaboración entre ambas instituciones para facilitar el acceso a la educación superior y consolidar una política pública orientada a garantizar que las circunstancias económicas no supongan una barrera para cursar estudios universitarios en La Rioja.