Quel estrena la reforma de su Casa Consistorial con fondos europeos, del Gobierno riojano y el Ayuntamiento

La inauguración congregó a vecinos de la localidad - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio riojano de Quel cuenta con una Casa Consistorial, que ofrece funciones tanto como Ayuntamiento de la localidad como de ludoteca, reformada, accesible y energéticamente sostenible.

Junto al alcalde de la localidad, Víctor Rada, han inaugurado la actuación la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz; el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán; y el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés.

Las obras, ha detallado la Delegación del Gobierno, han contado con financiación del Gobierno de España, que ha supuesto una inversión de 886.169,41 euros a través de los fondos europeos Next Generation EU.

Además, ha detallado el Gobierno de La Rioja, el Ejecutivo regional ha invertido 463.488,38 euros, que corresponden al treinta por ciento del presupuesto total de ejecución de las obras.

La actuación, ha explicado la Delegación, se ha basado en la reforma integral del edificio consistorial con el objetivo de incrementar su eficiencia energética, mejorar la accesibilidad y adaptar sus instalaciones a las necesidades actuales que tiene el municipio, garantizando un espacio público más moderno, funcional y sostenible.

La delegada, Beatriz Arraiz, ha destacado que este tipo de inversiones demuestra de forma "clara y rotunda" el "compromiso del Gobierno de España con los pequeños municipios y con unas políticas que apuestan por la cohesión territorial, la sostenibilidad y la modernización de lo público".

Por su parte, el Gobierno riojano ha indicado que la dotación económica reafirma su compromiso "con la mejora de la financiación de todos y cada uno de los ayuntamientos para modernizar sus infraestructuras y ayudar a reforzar los servicios que prestan a los ciudadanos".

En total, las obras han supuesto para el Ayuntamiento un desembolso total de 1.544.827,70 euros, sufragados con fondos propios, que se suman a la inversión del Gobierno de La Rioja (463.488,38 euros) y la partida de 886.169,41 euros de Fondos Europeos mediante el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP local).

REHABILITACIÓN CON ZONAS SEPARADAS

El Gobierno riojano ha detallado que la rehabilitación ha supuesto la creación de dos zonas claramente diferencias: la ludoteca (en la planta baja) y las estancias administrativas (planta primera y segunda), con entradas independientes a través de un amplio porche.

Desde la calle, se accede a un vestíbulo a través de una doble puerta automática a modo de esclusa térmica. Un vestíbulo que da acceso al cuarto de contadores, al cuarto de limpieza, al archivo histórico, a la brigada municipal, a la escalera de distribución y al ascensor accesible.

La nueva situación de la ludoteca, hacia la calle Carretera de Garay, ha mejorado la iluminación y la racionalización del espacio, que cuenta también con aseos, zonas de armarios y almacén.

La ludoteca se desarrolla en dos cotas: la de acceso, con la cota del porche exterior, y la estancial, por encima de la cota de acceso. La transición entre ambas zonas se ha solucionado mediante una rampa accesible y escalones.

La planta primera se ha destinado a las oficinas generales (cuatro puestos de trabajo), zona de recepción de atención al público, alcaldía, secretaría, urbanismo, asistente social, archivo y una sala para reuniones polivalentes. En esta planta se ubican aseos para uso exclusivo del personal y un aseo público accesible.

En la segunda planta se han habilitado los despachos para usos que habitualmente desarrollan personas ajenas al personal del edificio: juzgado de paz, servicio de aguas, consumo, asociaciones, etcétera.

Esta planta da cabida igualmente al salón de plenos, que se ha concebido como un espacio para un uso más amplio: bodas, conferencias, etcétera. En esta planta existe una terraza que complementa los usos anteriores mediante actividades al aire libre.

Por último, la planta bajocubierta se ha reservado para uso exclusivo de instalaciones. En este sentido, se ha aprovechado la eliminación del lucernario del edificio para crear una sala de maquinaria que queda oculta desde el exterior del edificio, de modo que no se distorsiona la imagen del inmueble.

Los accesos al edificio se realizan exclusivamente desde la fachada principal para que sean accesibles al público. Por otro lado, se ha cerrado la entrada desde la calle Escalerillas, al ser una calle de gran pendiente que hacía poco práctico el ingreso al edificio.

La configuración general de las fachadas, así como el patio lateral y el porche de entrada, se ha adecuado para darle un aspecto renovado. Así, se han eliminado los canecillos de madera, el mirador de la planta segunda y el frontón con el reloj que remataba la fachada.

La mejora de la envolvente del edificio ha implicado asimismo la sustitución de todas las carpinterías, anteriormente de aluminio.

De la misma manera, se ha eliminado el mirador de madera, que ocupaba una posición predominante en la fachada principal, pero que no se correspondía en planta con ningún espacio destacado de la nueva distribución.

De esta manera, el balcón central de la planta primera, donde se sitúa alcaldía, ocupa ahora una posición de relevancia.

Por otro lado, las ventanas de la planta primera de la fachada a la plaza se han ampliado hasta hacerlas balconeras. La rejería de los balcones y las alturas de los antepechos de las ventanas se han adaptado a las exigencias normativas.

Para solucionar ambos elementos, se han proyectado barandados de vidrio laminar y se han colocado antepechos de vidrio en el exterior de las carpinterías.

El proyecto ha conservado sensiblemente la volumetría exterior original del edificio, mientras que se ha reducido la superficie construida interior al incluir un gran hueco para comunicar las tres plantas principales, en el espacio que ocupaba la escalera original.

La nueva escalera se sitúa entre el hueco central y el edificio medianero de la plaza. Finalmente, la reforma ha implicado la eliminación y relleno con bolo autocompactante de la planta sótano, que albergaba un depósito obsoleto de combustible, lo que ha favorecido rebajar la cota del forjado del techo de esta planta para mejorar la accesibilidad del edificio.