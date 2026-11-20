QUINCE GRUPOS DE ESCOLARES DE LOGROÑO APRENDEN CON EMPANTALLADOS A AFRONTAR SUS PRIMEROS RETOS DIGITALES - CASA DE LOS PERIODISTAS

LOGROÑO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño han desarrollado a lo largo de este mes de noviembre la quinta edición del programa 'Empantallados' en el que han participado cerca de 400 escolares de ocho colegios de Logroño. El programa arrancó el pasado 3 de noviembre en el Colegio Paula Montal y concluirá el 1 de diciembre en el colegio Los Boscos. La iniciativa incluye el desarrollo de un total de 15 talleres.

Estas sesiones formativas, de una hora de duración, están dirigidas al alumnado de sexto de primaria al entender que es en ese curso cuando están a punto de iniciarse en el manejo del móvil y las redes sociales y necesitan una especial atención y reforzamiento de sus competencias a la hora de enfrentarse a todo lo que ofrece el mundo digital.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, el vocal de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa, Manu Martín, y el director del CEIP Bretón de los Herreros, Iván Gómez, han participado esta mañana en la rueda de prensa de balance del programa de este año que se ha celebrado en el CEIP Bretón de los Herreros.

En esta edición de 'Empantallados' han participado los colegios Paula Montal, Guindalera, Escultor Vicente Ochoa, Escolapios, El Arco, Obispo Blanco Nájera, Bretón de los Herreros y Los Boscos.

A través de este taller, impartido por la periodista de la APR Sara Suberviola, los jóvenes de los centros escolares de Logroño han aprendido a elegir desde el principio una buena clave que les pueda servir de por vida y que puedan ir variándola fácilmente, una dirección de correo electrónico que les identifique no sólo ahora sino en un futuro, la importancia de la imagen en redes, la conveniencia de cuidar los contenidos que se comparten y que se frecuentan, saber cómo detectar cuándo les están engañando, cómo evitar relacionarse con perfiles falsos, entre otros contenidos.

La Asociación de la Prensa de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño consideran imprescindible que desde las instituciones y los colegios profesionales se fomente el conocimiento de los medios de comunicación y de las redes sociales y se lleven a cabo sesiones formativas para enseñar a los más jóvenes a moverse en ese mundo con seguridad antes de que la voracidad de las redes les atropell