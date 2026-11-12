Radio Rioja acoge el primer debate electoral SER El PAÍS de estas elecciones generales - RADIO RIOJA

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La carrera hacia el 29N en La Rioja comienza en la Cadena SER con el primer debate SER El PAÍS de la campaña electoral de las elecciones generales. Un debate en el que los partidos políticos se darán cita en los estudios centrales de Avenida de Portugal de Logroño.

Concretamente, en este debate SER El País contaremos con Cuca Gamarra (PP), Elisa Garrido (PSOE), Ángel Alda (Vox) y Alba Díez, (Frente Amplio), para intercambiar opiniones, confrontar ideas y expresar sus proyectos e iniciativas.

El debate se desarrollará de las 13.00 a 14.00 horas y contará con cinco espacios fijados; El arranque, tres bloques temáticos y el minuto final de petición de voto. En el primero, se fijarán las prioridades de gobierno y el último consistirá en un minuto final para pedir el voto.

Los otros tres bloques más puros de debate sobre infraestructuras, una vida digna y bienestar social contarán con una primera ronda de intervención por turno de un minuto que se abrirá con una pregunta directa de la moderadora y luego se agotará el tiempo del bloque en conversación con los debatientes.

El debate se emitirá en directo en la Cadena SER de La Rioja desde las 13,05 horas hasta las 14 horas, APP de la SER y en videostreaming a través de la web radiorioja.es.