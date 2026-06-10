Raquel Pérez Cuevas, Teresa Álvarez Clavijo, Rosa Grandes y Agustín 'Tato' Abadía, insignias de San Bernabé 2026 posan junto al alcalde de Logroño, Conrado Escobar - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, Raquel Pérez Cuevas; la historiadora Teresa Álvarez Clavijo; la comerciante Rosa Grandes; y la "leyenda viva" del fútbol Agustín 'Tato' Abadía han recogido las insignias de San Bernabé 2026. Las ha entregado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, de manos de los vendimiadores.

El primero en ser condecorado ha sido el exfutbolista, Agustín Abadía, que ha agradecido el reconocimiento de una ciudad "donde siempre he estado como en mi casa y estoy muy cómodo, a pesar de mis deficiencias en el aspecto social, aunque -ha admitido- he ido mejorando".

Ha destacado como significativos tres momentos en su vida en la capital riojana, el nacimiento de sus dos hijos, el ascenso a Primera División con el Club Deportivo Logroñés, que "fue un día inolvidable", y, por último, "el día de hoy, que no voy a olvidar nunca". Para concluir, ha tenido un agradecimiento especial para su mujer, Ángeles, con la que lleva 50 años juntos y, que "en cualquier circunstancia siempre ha estado a mi lado".

Ha sido presentado por el expreparador físico José Luis Gilabert, que ha realizado un repaso por la trayectoria del exdeportista, con especial detenimiento de su época en el Club Deportivo Logroñés. Ha destacado que ha sido siempre "un trabajador incansable y humilde", que "ha progresado en todo menos con la timidez", si bien, ha asegurado que "aunque la expresividad tampoco es su fuerte, está feliz de recibir la insignia" procedente de una ciudad donde lleva casi 40 años, y de la que ha sido "un gran embajador".

Conocido en el mundo del fútbol como 'Abadía', 'el Tato Abadía' o 'el Bigote de la liga', fue un mítico jugador del C.D. Logroñés durante diez temporadas en tres etapas distintas de los años 80 y 90, contribuyendo al ascenso del equipo a Primera División. En la actualidad, ya alejado del mundo deportivo, regenta junto con su mujer una pequeña tienda en el centro histórico de la ciudad, 'La Casa de los Quesos', un negocio muy personal. Tradición futbolística y emprendimiento comercial se suman en este logroñés de adopción.

Mª TERESA ÁLVAREZ "CONOCE Y AMA LOGROÑO CON IGUAL INTENSIDAD"

Por su parte, Micaela Pérez, amiga de la homenajeada, ha sido la encargada de leer la semblanza de la historiadora, María Teresa Álvarez Clavijo, "Maite, como nosotros la llamamos" quien "conoce y ama Logroño con igual intensidad". Pérez ha puesto en valor "la entrega" de Álvarez Clavijo para investigar nuestra tierra.

Como ha recordado es doctora en Historia del Arte, investigadora agregada del IER y escritora de nuestro Patrimonio y de nuestra historia, sobre todo, del siglo XVI.

Ha hecho de la historia del arte riojano "su ámbito de estudio" porque el interés de Maite -relata- "le lleva tanto a las murallas de Santo Domingo como al Monasterio de Vico en Arnedo, a participar en conferencias, en exposiciones a impartir docencia...".

De ella, ha dicho, es "logroñesa, historiadora, tenaz, entusiasta, referente, autoridad, maestra y, sobre todo, hermana y amiga para los más cercanos".

Tras recoger su distinción, Álvarez ha agradecido esta distinción "muy emocionada" destacando la ayuda de sus hermanos quienes "siempre han estado y están a mi lado" a raíz de una enfermedad que le acompaña desde hace 20 años. "Siempre me han ayudado incluso han acudido a los archivos o a donde yo necesitara para continuar con mi labor".

También ha querido tener un reconocimiento especial para los profesionales "que me cuidan" en el Hospital de Calahorra, lugar "al que tengo que acudir cada semana".

Como ha relatado, la historia es "algo que siempre me ha atraído y la investigación engancha porque no te deja terminar. Cuando crees que has terminado te das cuenta de que nunca se acaba. Nos quedan muchas cosas por saber de Logroño, una ciudad mezcla de culturas".

Es autora de una decena de monografías, abundantes artículos y colaboraciones en obras colectivas sobre temas logroñeses y riojanos, como la Casa de Chapiteles en Logroño, la Orden del Santo Sepulcro en Logroño, la Iglesia de Santa María de Palacio, el Convento de Madre de Dios, etc. También participó en los equipos interdisciplinares de los PERIs Mercaderes y Casa de la Virgen.

ROSA GRANDES, EL "VALOR DEL ESFUERZO" DETRÁS DEL MOSTRADOR

La comerciante Rosa Grandes León ha extendido su reconocimiento a todo el sector comercial, pero sobre todo "a quienes trabajamos detrás del mostrador". Ha señalado su origen en el barrio logroñés de Varea en el seno de una "familia humilde y trabajadora" que da el valor al "esfuerzo", algo que ha interiorizado en sus 42 años en el negocio.

Ha destacado que "tenemos turistas" que pasan por su tienda, situada en Portales, 42, y que "nos preguntan por la ciudad, por lo que somos un poco como guías", al tiempo que ha resaltado que "he sido testigo de cómo ha ido cambiando Logroño", sin olvidar la situación "difícil" del comercio en la actualidad, por lo que ha querido agradecer "a los valientes que cada día levantan la persiana de sus negocios".

La semblanza de Rosa Grandes la ha desarrollado su actual jefe Javier Fernández, que la conoció primero "como cliente" hace 25 años "cuando nació mi primer sobrino", y de la que ha destacado "su profesionalidad". "Ha vivido los cambios en la sociedad desde la tienda, pero también de la transformación de la ciudad", para concluir definiéndola por su "amabilidad".

Grandes entre 1984 y 2013 trabajó en el ya emblemático 'Amadel', comercio textil, si bien con la jubilación de los antiguos propietarios, siguió trabajando en el local con el nuevo propietario que reabrió el comercio con la denominación 'Marisol'.

RAQUEL PÉREZ CUEVAS, PRIMERA MUJER PRESIDENTA DE LA DOCA RIOJA

Finalmente, el periodista riojano, Pablo García Mancha, ha ensalzado la figura de la presidenta del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, Raquel Pérez Cuevas, a quien ha definido como "reveladora, coherente, tenaz, leal, noble, compleja y sencilla".

Una mujer, ha dicho, que es como Logroño "discreta y humana, frágil y poderosa". La primera mujer regidora del Consejo "en sus cien años" y de la que ha destacado "su talento infinito".

Tras recibir su Insignia "con mucho honor", Pérez Cuevas ha explicado que aunque la localidad riojana de Quel es "mi pueblo", Logroño "es mi ciudad" porque "forma parte de los momentos más importantes de mi vida".

"Aquí nadie se siente extranjero, esta ciudad abraza al visitante y les hace sentirse en casa. De Logroño me quedo con lugares, momentos y personas inolvidables, sus calles, sus templos, sus parques, su río Ebro, sus monumentos y sus edificios insignes" pero también "con sus bares, restaurantes, nuestra gastronomía y sus gentes".

"Honrada" por ser actualmente la presidenta de la DOCa Rioja, Pérez Cuevas asegura que ha recibido esta Insignia con gratitud y con humildad" porque esta denominación "es fruto del trabajo de generaciones enteras, de un esfuerzo colectivo" por lo que ha hecho extensible este reconocimiento "a todo el sector vitivinícola".

Nacida en Quel, cuna de 'Ontañón Familia', proyecto vital y familiar del que es Consejera Delegada y que comparte con sus padres y hermanos. Un proyecto familiar que desembarcó en Logroño en 1998 (en el solar de un clásico, la Viuda de Solano) con una Bodega Museo, un Templo del Vino, que se ha convertido junto con el resto del grupo en un proyecto sólido, innovador y de proyección internacional al unir tradición familiar con una visión estratégica e innovadora para proyectarlo hacia el futuro.