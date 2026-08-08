Controlado el incendio de Ezcaray mientras que el de Anguiano está extinguido

LOGROÑO, 8 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal de Ezcaray se encuentra ya controlado y se continúa trabajando conforme al plan de liquidación, ha informado el Gobierno riojano, que también ha señalado que el de Anguiano ha sido extinguido, afectando a una superficie de 1.000 metros cuadrados.

El origen de ambos han sido los rayos provocados por la tormenta en la zona.

En el caso de Ezcaray, la superficie afectada se estima, de forma todavía muy provisional, entre 1 y 2 hectáreas, principalmente de matorral y algún árbol disperso.

Para la fase de liquidación permanecen trabajando en la zona 2 retenes de bomberos forestales, 3 agentes forestales, 2 técnicos de Medio Natural, 1 autobomba forestal y 2 conductores de bomberos forestales.