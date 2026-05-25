"La realidad desmorona el castillo de naipes del PSOE contra la sanidad riojana construido a base de mentiras", dice PP

LOGROÑO 25 May. (EUROPA PRESS) -

"Por mucho que el PSOE de La Rioja se empeñe en seguir alimentando una estrategia de acoso y derribo contra la sanidad pública de esta región y muchos de sus profesionales, lo cierto es que una vez más la realidad desmorona el castillo de naipes del PSOE construido a base de mentiras", ha señalado el PP en una nota de prensa.

A este respecto, los 'populares' han apelado "a la responsabilidad y denunciamos la actitud de la que hacen gala algunos dirigentes socialistas de esta región contra determinados profesionales sanitarios que son foco de sus infamias". "Es rotundamente falso que el Gobierno regional oculte información alguna sobre ningún responsable de la Fundación Rioja Salud, como así ha asegurado este lunes el diputado regional socialista González de Legarra, quien también miente descaradamente al hablar de incompatibilidades para intentar comprometer la buena gestión de los responsables de la Consejería de Salud".

El PP asegura que el Portal de Transparencia del Ejecutivo riojano "deja en evidencia las mentiras del señor Legarra, que queda retratado y descreditado una vez más ante la opinión pública". Fue en septiembre del año 2024 cuando el Ejecutivo regional "comunicó de forma pública, legal y transparente" la incorporación del responsable de investigación del Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR), doctor Eduardo Mirpuri, al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Cataluña.

"En contra de lo que asegura Legarra, el proceso se realizó con todas las garantías legales, como no podía ser de otra manera y con la publicidad requerida, tanto es así que publicó la noticia en el portal de actualidad de su página web".

Del mismo modo, la propia consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, "acreditó por escrito en el Parlamento regional que Mirpuri solicitó formalmente la compatibilidad para ejercer sus funciones académicas en la UIC, siendo esta aprobada conforme a la normativa de incompatibilidades del sector público". "En el colmo de los despropósitos, Legarra también ha criticado la faceta de Eduardo Mirpuri como emprendedor biotecnológico, una actividad que el directivo de Rioja Salud desempeña públicamente desde el año 2016 y cuyo desempeño no interfiere en absoluto con su cargo en la Fundación", han señalado.

En cuanto a su participación en el Consejo Consultivo de la Universidad Internacional de La Rioja, tal y como un diputado de la Cámara Regional "está obligado a conocer, no requiere la solicitud de compatibilidad". "Si algo deteriora las instituciones no es ni mucho menos el buen hacer de los profesionales sanitarios de esta comunidad, es la irresponsabilidad y la mala praxis de determinados parlamentarios como el señor Legarra", han reseñado.

En este sentido, al PSOE "parece molestarle que el CIBIR presuma de producción científica, vea ampliada su plantilla de investigadores y sus posibilidades con el CIBIR+, que contribuirá a fortalecer el ecosistema sanitario de la comunidad, por eso lo convierte ahora en blanco de sus habituales críticas sin fundamento".

Llegados a este punto, "si el PSOE de La Rioja de verdad quiere defender la sanidad pública, puede empezar a hacerlo emplazando a la ministra a solucionar de una vez por todas la huelga nacional de médicos que suspende consultas e intervenciones quirúrgicas, ampliando así las listas de espera, en La Rioja y en el resto del país".

Desde el PSOE riojano deberían exigir a Mónica García que "escuche a los médicos en lugar de trabajar exclusivamente por su inmediato futuro político". Porque "si en lugar de volcar sus esfuerzos en criticar a profesionales de prestigio aportaran soluciones para favorecer la incorporación de más facultativos al mercado laboral, contribuirían a mejorar la situación sanitaria de La Rioja en lugar de arrojar dudas sobre prácticas transparentes y completamente legales".