Recaudación récord en el tercer vermú solidario de Wine Fandango: 3.000 euros para 'Color a la vida' - WINE FANDANGO

LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del Vermú Solidario de Wine Fandango celebrada este domingo ha logrado recaudar 3.000 euros s para la asociación 'Color a la Vida' en apenas dos horas, una cifra récord que fue posible gracias a la gran asistencia de logroñeses, que se acercaron al local para apoyar la iniciativa.

Desde las 12,30 hasta las 14,30 horas, el ambiente festivo acompañó a la causa con pinchos, brindis y música en directo del grupo Rewine, que puso ritmo a una mañana marcada por la participación y el buen ambiente.

La presidenta de la asociación, Ana González Fernández de Tejada, agradeció la implicación de los asistentes y destacó el impacto directo que tiene este tipo de acciones en la labor de la entidad.

"Gracias a aportaciones como esta podremos ayudar aproximadamente a una treintena de personas a través de nuestras terapias, tanto grupales como individuales", explicó.

Por su parte, Sugai Larrazábal, jefe de cocina de Wine Fandango, destacó la importancia que tiene para el equipo participar en iniciativas de este tipo.

"Para nosotros es una gran satisfacción poder contribuir a una buena causa. Todo el equipo vive este evento con mucha ilusión", reseñó.

La recaudación obtenida se destinará íntegramente a financiar terapias y espacios de apoyo para supervivientes, como se denomina a los familiares de personas fallecidas por suicidio.

El evento contó con la colaboración de numerosas empresas que se sumaron a la iniciativa.

En bebidas participaron Hacienda López de Haro, Libalis, Vermut El Bandarra, Finca Valpiedra, Estrella Galicia, Basqueland y Globalize.

En el caso de la alimentación, colaboraron TGT, Pimientos Marnal, Frutas Pedro, Congelados Martínez de Quel, Gross Mercat, Pirineos Exdim, Horno Arguiñano y Ebrovajilla, que aportaron sus productos para hacer posible esta jornada solidaria.