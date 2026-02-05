La recaudación de 'Riojaforum Solidario' se destinará a la compra de un exoesqueleto para ARDEM

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a los consejeros de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y de Salud y Políticas Sociales, María Martín, entregará la cantidad de Riojaforum Solidario - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La recaudación de la temporada 43 de 'Riojaforum Solidario', que ha alcanzado los 10.700 euros, se destinará a la compra de un exoesqueleto por parte de la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple (ARDEM).

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha entregado en la mañana de hoy el cheque correspondiente a la recaudación de la temporada 43 de Riojaforum, desarrollada durante el pasado año, a la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple (ARDEM).

Lo ha hecho acompañado del consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, y la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, en el Palacio de Gobierno.

El cheque entregado hoy, que asciende a 10.700 euros, se completará con el importe de las dos temporadas de 2026 para contribuir, así, a la adquisición de un exoesqueleto robótico con el que mejorar la rehabilitación y calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple, tal y como ha informado el Gobierno riojano.

La iniciativa 'Riojaforum Solidario', impulsada por el Ejecutivo regional desde 2024, destina el diez por ciento de la venta de entradas y abonos de la programación del auditorio a proyectos del Tercer Sector.

Con esta iniciativa, el Gobierno de La Rioja "reafirma su apuesta por una cultura participativa y con valores, que trasciende lo artístico para generar un impacto social positivo en la comunidad".

La cantidad entregada, tanto de la temporada 43 como de las dos que se desarrollarán este año, apoyará uno de los objetivos "prioritarios" de ARDEM como es la compra de un nuevo exoesqueleto.

De esta forma, lo recaudado contribuye a que esta entidad sin ánimo de lucro creada en 1990 siga desarrollando diferentes proyectos dedicados a la atención, rehabilitación y mejora de la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple y patologías afines.

Entre sus principales líneas de trabajo se encuentra la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la rehabilitación, como el uso de exoesqueletos destinados a reforzar los procesos terapéuticos y la promoción de la autonomía personal.

En el año 2000 ARDEM puso en marcha su Centro de Atención Integral y en 2001 fue declarada entidad de utilidad pública. Además, desde 2012 gestiona una Vivienda Especializada para personas con gran dependencia, con ocho plazas públicas financiadas por el Ejecutivo autonómico, en la que se presta atención residencial continuada a personas con esclerosis múltiple en grados avanzados.

En ediciones anteriores, la recaudación de 'Riojaforum Solidario' se ha destinado al Banco de Alimentos de La Rioja y a la Cocina Económica de Logroño.

Este programa forma parte del conjunto de iniciativas con las que el Gobierno de La Rioja integra la cultura en la acción social, junto a propuestas como 'Actual Solidario' o el festival Escenario Vivo, promovido por la Fundación San Millán, que destina íntegramente su recaudación a la recuperación del patrimonio del Valle de la Lengua.