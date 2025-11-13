Rechazadas las enmiendas a la totalidad a la Ley de Medidas Fiscales, que legisla una posible deflactación del IRPF

LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (conocida como Ley de Acompañamiento de la de Presupuestos) seguirá su trámite parlamentario con críticas tanto de PSOE como de IU por incluir una posible deflactación del IRPF, tras rechazarse en el Parlamento de La Rioja las tres enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, Vox y Podemos-IU.

El diputado de IU, Carlos Ollero, ha abierto el debate defendiendo la enmienda a la totalidad del Grupo Podemos-IU a la Ley de Medidas Fiscales señalando un "abandono de servicios públicos" y un "populismo fiscal".

Ha explicado haber "advertido un claro sesgo regresivo que se refleja en la deflactación del IRPF autonómico" sumada a la "enésima ampliación de beneficios para las rentas mas altas en el Impuestos de Donaciones".

Esta "deflactación beneficia a los tramos más altos en cientos y miles de euros y en unos cinco o seis euros a las más bajas" y, por tanto, "beneficia a quienes menos sufren los efectos de la inflación".

Una "absoluta falta de visión social que va a significar aumento de la desigualdad" e "imposibilidad de reforzar servicios públicos", ha relatado.

Por otro lado, ha visto una ausencia de "medidas fiscales avanzadas", citando, por ejemplo la posibilidad de haber puesto en marcha un impuesto verde o impuestos que luchen contra la especulación de la vivienda o promuevan un turismo más sostenible.

La Ley "introduce por la gatera" que el Consejo de Participación de Igualdad pasa a ser meramente consultivo; y añade "tasas con consecuencias antisociales" como una para la recuperación de perros en el Centro de Acogida; otra para la emisión de la tarjeta digital de peaje; o una tasa sanitaria a microempresas alimentarias.

Desde Vox, el diputado Héctor Alacid ha afeado el "poco respeto" hacia una ley que iniciaba el debate con un hemiciclo casi vacío.

Alacid ha lamentado que se pierda "una nueva oportunidad" para acabar con la "asfixia legal de familias y empresas y racionalizar el gasto". "La Rioja necesita un rumbo distinto", ha visto.

Ha definido este ley como un "cajón de sastre legislativo" en el que "cuando ve la letra pequeña encuentra más gasto y burocracia".

Ha abogado por eliminar el tramo autonómico del IRPF y reducir impuestos al ahorro; y ha criticado que no se de una solución al problema de vivienda. También ha pedido la derogación "de todas las leyes ideológicas".

Alacid ha criticado que la ley, lejos de ser el acompañamiento que debería ser, es "un instrumento político que modifica leyes y un marco fiscal sin un debate real y transparente".

La socialista Sara Orradre ha visto cómo, a través de las sucesivas leyes de acompañamiento, vienen avanzando en políticas fiscales que "profundizan en la brecha de la desigualdad".

Ha señalado como "inútil" la deflactación del tramo autonómico "porque no va a servir de nada" ya que "no se va a aplicar, porque está condicionada a un incremento del IPC, del tres por ciento, que no va a ocurrir".

Ha insistido en que "por más que lo diga" el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, al que ha afeado su ausencia en el debate tras intervenir más de una hora ("cuánto le ha tenido que escocer la intervención del portavoz socialista", ha apuntado), es "falso de toda falsedad" que se recaude más bajando los impuestos.

"Tanto que presumen de bajar impuestos nos encontramos con tasas para un sector que está sufriendo una crisis estructural grave, como es el agrario, porque incrementan un 3,8 las tarifas que afectan a la prestación de servicios de certificación agraria ecológica y a los servicios veterinarios", ha espetado.

El 'popular' Carlos Cuevas ha rebatido las enmiendas a la totalidad con la "puntualidad" con la que el Gobierno de La Rioja elabora los presupuestos para que entren en vigor cada 1 de enero.

"Las enmiendas llegan como melancólicas canciones con olor a castaña que nos aburren porque son las mismas excusas", ha reprochado a la oposición.

Así, ha dicho: "El Gobierno está haciendo lo que dijo que iba a hacer, así que no sé por qué se les abren las carnes por que se cumpla con el programa electoral".

Ha rechazado las críticas referidas a la modificación de leyes, dado que no hay, ha visto, nada más transparente que el debate de el presupuestos.

En concreto, ha informado, se modifican siete leyes, cinco anteriores a 2018, y entre ellas la de cooperación en emergencias o la de Función Pública. "Las leyes de vez en cuando necesitan un cepillado", ha dicho.

"Vamos a ser la primera comunidad autónoma que legisle la deflactación del IRPF siempre que el IPC supere el tres por ciento", ha destacado. El diputado de IU le ha recordado más tarde que Madrid ya ha aplicado la deflactación.

Ha cuestionado, además, que "a un rico" pueda preocuparle que suba tres puntos la inflación, preguntando a PSOE e IU si creen que alguien "se cree sus historietas".

Ha avanzado que se creará la figura del Defensor del Contribuyente para que resuelva las dudas de los riojanos.

Ha insistido en que el dinero "donde mejor está, después de pagar los impuestos justos, es en el bolsillo de los ciudadanos" y eso, ha apuntado, "genera economía".

DEDUCCIÓN PARA PERSONAS CON CELIAQUÍA

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha cerrado el debate lamentando que desde los distintos grupos no se hayan retirado las enmiendas a la totalidad.

De este modo, ha dicho, se abre un periodo de enmiendas parciales y, desde el Partido Popular, ha avanzado, se va a plantear una enmienda para las personas afectadas de celiaquía.

Estas personas, ha reconocido el presidente, viven con un sobrecoste en la lista de la compra que ha estimado de novecientos euros.

"Para eso sirve un Parlamento y unos presupuestos", ha dicho Capellán esperando que el resto de grupos acojan, igual de positivamente que él, una enmienda que supondrá una deducción de 250 euros anuales a cada persona afectada por celiaquía.