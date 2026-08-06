Recta final para la urbanización de 'Río San Miguel' en el entorno de Avenida de Burgos

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha visitado esta mañana la zona, acompañado por el concejal delegado de Urbanismo, Javier Martínez Mancho, la concejala encargada del área de Vivienda, Patricia Sainz - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El desarrollo del entorno de Avenida de Burgos en el PERI-41 U.E. N7.10 'Río San Miguel' encara su recta final. En los próximos meses culminará la urbanización de estos 54.596 metros cuadrados que supondrá la construcción de 450 viviendas, 50 de ellas protegidas, así como la ampliación de zonas verdes en la ciudad, creación de nuevos espacios públicos y suelo dotacional.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha visitado esta mañana la zona, acompañado por el concejal delegado de Urbanismo, Javier Martínez Mancho, la concejala encargada del área de Vivienda, Patricia Sainz, así como por representantes de la promotora Profal XXI, S.L.

Escobar ha destacado "la labor que llevamos desarrollando en esta legislatura para desbloquear PERIs en distintos puntos de la ciudad, permitiendo regenerar e integrar zonas como esta, en la que en próximos meses podrán acceder a nuevas viviendas numerosos logroñeses y logroñesas".

El alcalde ha detallado que en estos momentos se está concluyendo la urbanización de la zona, que será recepcionada en los próximos meses por el Ayuntamiento de Logroño: "Eso permitirá que este mismo año podamos tener aquí viviendo a nuevos vecinos y vecinas, en un entorno con amplias zonas verdes, nuevo viario y equipamientos y con mejores conexiones con barrios como El Arco y Yagüe".

La urbanización de este PERI conllevará una notable ampliación de espacios verdes. Así, se prevén unos 5.000 metros cuadrados de plantaciones de césped y arbustos, con alrededor de 700 plantas y árboles de distintas especies. También se contempla la instalación de diverso mobiliario urbano: bancos, fuentes bebederas, pista de baloncesto, aparcabicis y un tótem wifi con placa solar.

PERI-41 'RÍO SAN MIGUEL'

La superficie total afectada en esta zona de desarrollo urbano (PERI-41 U.E. N7.10 'Río San Miguel') es de aproximadamente 5,5 hectáreas (54.596 metros cuadrados). De ellos, un 60 por ciento (32.800 metros cuadrados) se destinará a zonas de recreo y expansión como parques (18.604 m2) y a espacios libres públicos (nuevo viario). Un 30 por ciento de la superficie (16.880 metros cuadrados) corresponde a solares de uso residencial. Se prevé la creación de más de 400 viviendas libres y unas 50 viviendas protegidas, estas últimas se situarán en un solar del Ayuntamiento de Logroño.

También se contemplan zonas de uso complementario a vivienda (locales, comercios, etc.) y zonas libres privadas. Los solares dotacionales, tanto públicos como privados, ocuparán un 10 por ciento de la superficie total.

Una vez se complete la urbanización en los próximos meses, el Ayuntamiento de Logroño obtendrá un solar de uso residencial, donde podrán edificarse unas 50 viviendas de VPO; un solar dotacional público de 1336 m2, un solar dotacional privado de 1302 m2 y un proindiviso en la titularidad de un solar residencial.