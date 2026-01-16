La rectora de la Universidad de Zaragoza asume la presidencia del G9 de Universidades este primer semestre de 2026

Foto de familia de los rectores de las Universidades del Grupo G-9. - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ZARAGOZA/ LOGROÑO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha asumido la presidencia semestral del Grupo 9 de Universidades (G9), entre las que se encuentra la Universidad de La Rioja, en la Asamblea General de Rectoras y Rectores que se ha celebrado este viernes en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

El relevo se ha realizado tras la gestión del rector de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), Joxerramon Bengoetxea, que ha estado al frente durante los últimos seis meses de 2025. De esta forma, se cumple con los estatutos de la Asociación Grupo 9 de Universidades que establecen "una presidencia rotatoria".

El encuentro de rectoras y rectores del G9 ha continuado con la adhesión al Campus Digital Compartido (CDC) por parte de la Universidad de Jaén y de la Universidad de Cádiz.

ENTORNO SIR PARA EL CAMPUS COMPARTIDO

Uno de los avances más significativos de esta plataforma es la implementación del sistema de federación de identidades, un elemento clave para garantizar un acceso unificado, seguro y transparente de los diferentes colectivos. Este sistema se apoya en el entorno SIR de RedIRIS y ya cuenta con un primer piloto en explotación real con resultados muy satisfactorios.

A lo largo de 2026, todos los accesos al Campus Digital Compartido de las 14 universidades que lo utilizan quedarán consolidados a través de este entorno SIR.

Además, el Campus Digital Compartido ha incrementado de forma notable su capacidad para atender la demanda formativa. La oferta se ha ampliado en un 25 % sobre la demanda no cubierta, gracias a la implantación de una decena de nuevos cursos.

Junto a estos avances, el proyecto avanza también en su dimensión estratégica, ya que se ha creado un grupo de trabajo específico para el diseño de microcredenciales conjuntas entre las universidades del G-9.

Esta línea de trabajo permitirá explorar nuevos modelos de formación flexible, modular y reconocida entre instituciones, alineados con las tendencias europeas de aprendizaje a lo largo de la vida y educación superior digital.

Asimismo, el Campus Digital Compartido está trabajando en el primer piloto de infraestructura propia para el uso de modelos de inteligencia artificial 'open source', que permitirá a las universidades del G-9 experimentar y desarrollar servicios basados en IA generativa y analítica avanzada en entornos controlados, soberanos y alineados con los principios de protección de datos, independencia tecnológica y reutilización del conocimiento.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS DE GÉNERO

Por otro lado, se han presentado 67 trabajos procedentes de 14 universidades públicas al Premio de Investigación en Estudios de Género, con un récord de participación.

Olubukola Oyedeji, estudiante de Máster en Estudios de la Mujer y Género de la Universidad de Oviedo, se ha alzado con el galardón en la categoría de Mejor TFM por 'Master of Arts: Normalised Modes of Harm and Mistreatment of Women in Childbirth Settings in Lagos State, Nigeria'.

En la categoría de Mejor TFG ha obtenido el galardón María López Morales, graduada en Educación Social por la Universidad del País Vasco, por 'La violencia sexual en espacios de ocio nocturno: Una propuesta de intervención socioeducativa'.

CANDIDATURA CEU 2027 Y MEETING DEPORTIVO 2026

En la sesión de este viernes se han dado a conocer también los avances para la organización del Meeting Deportivo G9 de 2026, que se pretende que pase de ser un evento aislado a una cita anual emblemática, que fortalezca la identidad del G9 y que se convierta en una experiencia formativa y vital inolvidable para cada generación de estudiantes.

De igual forma, se han adelantado algunos de los pasos que se están dando para optar a la organización de los Campeonatos de España Universitarios (CEU) 2027.

El Consejo Superior de Deportes convocará la presentación de proyectos en noviembre de 2026 y el G9 presentará una candidatura conjunta. El objetivo es afianzar la marca a nivel nacional, demostrar la capacidad de gestión y generar actividad económica y social en las comunidades autónomas en las que están ubicadas las universidades del G9.

GRUPO G9 DE UNIVERSIDADES

El Grupo 9 de Universidades es una asociación, creada en 1997, conformada por las universidades que son las únicas universidades públicas en sus respectivas comunidades autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza, además de la Universidad de Murcia como entidad colaboradora y las Universidades de Burgos y La Laguna, que participan activamente en los planes de formación del grupo.