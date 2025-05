La rectora de la UR participa el lunes en París en la conferencia 'Choose Europe for Science'

La cita estará encabezada por el presidente francés Emmanuel Macron y por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz Arazuri, participará el próximo lunes 5 de mayo en París en la conferencia 'Choose Europe for Science' (Elige Europa para la Ciencia).

Una cita que encabezarán el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para intentar atraer a Europa a científicos que estén en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.

Eva Sanz ha recibido la invitación del presidente francés Emmanuel Macron como máxima representante de la alianza de universidades europeas EU-GIFT de siete universidades europeas de España, Francia, Hungría, Alemania, Italia, Rumanía y Portugal, que precisamente celebra su reunión de lanzamiento entre el 5 y el 7 de mayo en la UR.

La cita de París tendrá lugar en la sede de la Universidad de la Sorbona entre las 9 y las 13 horas, y su objetivo será mostrar que Europa es un destino atractivo para científicos e investigadores en momentos de incertidumbre en Estados Unidos, tanto por los recortes presupuestarios como por las cortapisas a la libertad académica.

Por la tarde, la rectora de la UR representará a la alianza EU-GIFT en una jornada en la que se debatirá sobre el 'Futuro de las alianzas de Universidades Europeas' con los gabinetes de los comisarios europeos Roxana Mînzatu, vicepresidenta y responsable de Derechos Sociales y Capacidades, Empleo de Calidad y Preparación, y Ekaterina Zaharieva, responsable Empresas Emergentes, Investigación e Innovación.

Esta sesión tendrá lugar a partir de las 14,30 a las 17 horas en las instalaciones del Ministerio de Educación Superior e Investigación de Francia.

LA ALIANZA EU-GIFT.

La alianza EU-GIFT, liderada por la UR, está compuesta por siete universidades europeas de España, Francia, Hungría, Alemania, Italia, Rumanía y Portugal para impulsar la sostenibilidad y la innovación en la producción de alimentos y bebidas con identidad geográfica a través de titulaciones y áreas de investigación compartidas.

La alianza EU-GIFT responde a la denominación European University for Geographical Identity as a driver for Food systems Transition to sustainability.

Está integrada por las siguientes instituciones: Universidad de La Rioja (España), Bordeaux Sciences Agro (Francia), Eszterházy Károly Catholic University (Hungría), Hochschule Geisenheim University (Alemania), University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca (Rumanía), Universidad de Tras-os-Montes y Alto Douro (Portugal) y Universidad de Verona (Italia).

Entre todas ellas, agrupan a 56.000 estudiantes, 3.000 miembros de personal docente e investigador, y 2.800 profesionales de gestión y administración.