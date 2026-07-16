Recuperada la mayor parte de los objetos religiosos robados en la Ermita de Nuestra Señora del Cortijo de Murillo - DIÓCESIS

LOGROÑO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La mayor parte de los objetos religiosos robados el pasado 31 de octubre en la Ermita de Nuestra Señora del Cortijo de Murillo de Río Leza han sido recuperados gracias a la actuación de la Policía Judicial de Tafalla (Navarra).

Entre los bienes localizados se encuentran el cuadro de la Virgen del Cortijo, un misal, el báculo de la Virgen y diferentes mantelerías y ropas eclesiásticas pertenecientes a la ermita.

Tras el reconocimiento correspondiente, los objetos recuperados han sido ya devueltos a la parroquia de San Esteban de Murillo de Río Leza.

El hallazgo se produjo después del desalojo de una vivienda ocupada. La propietaria del inmueble comunicó la aparición de varios objetos abandonados en el interior de la vivienda.

A partir de la denuncia presentada y de las informaciones publicadas en medios locales, la Policía contactó con la Delegación Diocesana de Patrimonio para informar de la posible localización de los bienes sustraídos.

Una vez realizado el reconocimiento pertinente, se confirmó que los objetos correspondían al robo sufrido en la Ermita de Nuestra Señora del Cortijo.

No obstante, continúan sin localizarse un cáliz, otro misal y la imagen del Niño Jesús que portaba la Virgen.

La Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño agradece la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como las investigaciones desarrolladas para la recuperación de estos bienes.

La Diócesis reitera también su compromiso con la conservación y protección del patrimonio religioso de La Rioja, especialmente en los templos, ermitas y espacios de devoción que forman parte de la vida de las comunidades parroquiales y de los pueblos riojanos.