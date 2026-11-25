La Red Vecinal contra la Violencia de Género lanza un mensaje de esperanza; "Se puede salir de la oscuridad" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red Vecinal contra la Violencia de Género ha celebrado este 25N un acto simbólico en la plaza de la Diversidad de Logroño para recordar a todas las mujeres que sufren malos tratos que "no están solas" pero, sobre todo, garantizarles que "hay salida". Un mensaje que huye de lo negativo para cargarlo de esperanza pero, como advierten desde la entidad, para ello es necesario la unidad de todos y todas, como herramienta indispensable para combatirlo hasta que desaparezca.

La presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja, María Ángeles Matute, ha explicado que con esta representación simbólica, que ha contado con la colaboración de todas las instituciones y la ciudadanía, se pretende recordar que "todos unidos, hombres y mujeres" podemos luchar contra los malos tratos. Además ha querido ofrecer un mensaje positivo para aquellas víctimas de violencia de género recordando que "se puede salir de la oscuridad".

Representado por un arco verde "del triunfo", como ha dicho Matute, lo que se ha pretendido visibilizar es "la evolución que tienen las mujeres desde su inicio. Empiezan mal, aisladas, no saben salir de esa oscuridad... mientras avanzan por este arco que supone la salida de esos malos tratos. Un camino que realizan acompañadas "con todas las personas que trabajamos en estas redes vecinales" pero también en las instituciones y en otros ámbitos.

Tras cruzar el arco, los asistentes, como la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández Cornago, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, diferentes consejeros y representantes municipales, entre la ciudadanía, han escrito mensajes de apoyo para estas personas con el fin de recordarles que pueden salir de esta situación.

"MI NOVIO ES UN POCO CELOSO, LO NORMAL"

En su discurso ante los medios, la presidenta también ha advertido del aumento de la violencia de género entre los más jóvenes. "Tienen claro que están en contra de los asesinatos pero no tienen claro otros conceptos como, por ejemplo, cuando dicen que 'mi novio es un poco celoso, lo normal'. Pues no lo es. Todo ese tipo de pequeñas situaciones es lo que hay que abordar".

En el acto simbólico han participado diferentes autoridades como la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, quien en la línea a lo referido en la rueda de prensa que ha celebrado esta mañana en Logroño ha recordado que a partir del próximo 29 de noviembre "habrá un nuevo Gobierno que no dejará ni fallará a las mujeres".

"SEGURIDAD Y PROTECCIÓN"

Como ha indicado, debe funcionar la seguridad y la protección a las mujeres tras ocho años en los que, por ejemplo, "un elemento como la pulsera, que tiene que proteger a miles y miles de mujeres, ha fallado. Y eso es algo que la sociedad española no se puede permitir".

Según ha indicado, el cambio "pasa también por una buena gestión y que garanticemos esa protección a las mujeres víctimas de la violencia de género para que estén seguras y al mismo tiempo que desde la unidad de la sociedad a través del pacto de Estado que impulsó el PP".

Con el PP, asegura, "las mujeres estarán seguras. Para que ninguna mujer pierda la vida en nuestro país a manos de sus parejas. Para que ningún niño en España se convierta en huérfano porque su padre o la pareja de su madre lo mata para hacerle daño o le deja solo. No les vamos a fallar". Trabajarán, ha finalizado, para que España "sea un país seguro y que terminemos entre todos con la violencia machista de una manera eficaz".

"TIENEN A TODO UN PAÍS DETRÁS, LUCHANDO POR ELLAS"

Por su parte, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha lanzado un recuerdo para las 47 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Ha insistido en recordar a las mujeres que están sufriendo violencia de género que "no están solas" y les ha pedido que acudan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y a todos los servicios que las distintas administraciones ponen al servicio de las víctimas.

"Tienen a todo un país detrás, luchando por ellas" a pesar de aquellos que "no admiten que existe este tipo de violencia".

También ha querido lanzar un mensaje a los más jóvenes para que no sean ajenos a estas relaciones entre hombres y mujeres. "Las relaciones afectivas tienen que ser desde un plano de igualdad. No puede ser posible ningún motivo de acoso y cualquier situación que puede darse, sobre todo ahora en las redes sociales entre la gente joven".