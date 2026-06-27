La Redonda Infinita abre inscripciones para convertir la Concatedral en gran escenario de la fotografía riojana

LA REDONDA INFINITA ABRE INSCRIPCIONES PARA CONVERTIR LA CONCATEDRAL DE LOGROÑO EN EL GRAN ESCENARIO DE LA FOTOGRAFÍA RIOJANA - FOTOADICTOS LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Concatedral de Santa María de La Redonda abre hoy sus puertas a la creatividad de fotógrafos aficionados y profesionales con el inicio de las inscripciones de La Redonda Infinita, un concurso fotográfico que aspira a crear el mayor legado visual contemporáneo sobre uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio riojano.

Está organizado por la Asociación Amigos de La Redonda, con la colaboración de la Asociación Sociocultural Fotoadictos La Rioja y el Gobierno de La Rioja, y con el apoyo de la Federación Riojana de Fotografía.

El certamen propone una experiencia fotográfica inédita que permitirá a los participantes acceder a espacios habitualmente restringidos, disfrutar de sesiones a puerta cerrada y trabajar con la iluminación completa del templo.

El proyecto nace con una doble vocación: fomentar la creación fotográfica y contribuir a la conservación del patrimonio histórico y artístico de La Rioja.

"Queremos que los fotógrafos descubran La Redonda desde perspectivas que habitualmente permanecen ocultas al visitante y que, a través de sus imágenes, ayuden a construir una memoria visual única de este monumento para las generaciones futuras", señalan desde la Asociación Amigos de La Redonda.

Durante varias jornadas exclusivas, los participantes podrán fotografiar la arquitectura, las capillas, los retablos, las obras de arte y los innumerables detalles que convierten a la Concatedral en uno de los principales referentes culturales de la región.

La organización destaca además el importante respaldo institucional y fotográfico que acompaña a esta iniciativa.

"La colaboración entre entidades culturales, asociaciones fotográficas e instituciones públicas demuestra que la protección y difusión del patrimonio es una responsabilidad compartida. Este proyecto une cultura, arte, participación ciudadana y conservación patrimonial", destacan desde la organización.

PREMIOS, EXPOSICIÓN Y UN LIBRO SOLIDARIO.

La Redonda Infinita repartirá 1.000 euros en premios entre las mejores obras presentadas. Además, las fotografías seleccionadas formarán parte de una exposición en gran formato que permitirá mostrar nuevas miradas sobre la Concatedral.

Uno de los aspectos más singulares del proyecto será la edición de un libro colectivo que recogerá una selección de las imágenes participantes, creando un documento gráfico de gran valor cultural e histórico.

Los beneficios obtenidos con la venta de esta publicación se destinarán íntegramente a la conservación y restauración del patrimonio artístico de la Concatedral de Santa María de La Redonda.

"La fotografía tiene la capacidad de descubrir detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Con este proyecto queremos que cada participante aporte su mirada personal y, entre todos, construyamos un archivo visual irrepetible de La Redonda", explican desde Fotoadictos La Rioja.

INSCRIPCIONES ABIERTAS.

La participación es gratuita y está abierta a fotógrafos de cualquier nivel, tanto aficionados como profesionales. Las inscripciones podrán realizarse desde hoy, 22 de junio, hasta el próximo 5 de julio de 2026.

Las sesiones fotográficas tendrán lugar entre el 11 de julio y el 2 de agosto de 2026. Toda la información sobre las bases del concurso y el proceso de inscripción puede consultarse en http://www.laredonda.org