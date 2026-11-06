'La Redonda Infinita' cuenta con 80 imágenes de los 600 participantes en el concurso de la Concatedral

Entrega de premios del concuro de 'La Redonda' - 'LA REDONDA'

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Concatedral de Santa María de la Redonda ha presentado esta mañana los resultados del concurso fotográfico 'La Redonda Infinita' y la exposición que reúne una selección de las mejores imágenes del certamen.

El acto, en el deambulatorio del templo, ha contado con la participación del párroco de La Redonda, Víctor Manuel Jiménez López de Murillas, y del consejero de Cultura del Gobierno de La Rioja, José Luis Pérez Pastor.

El concurso forma parte de una iniciativa cultural desarrollada entre mayo y octubre de 2026 con el objetivo de ofrecer nuevas miradas sobre el patrimonio histórico y artístico de la concatedral logroñesa, fomentar la creación fotográfica y contribuir a la difusión de uno de los monumentos más representativos de la ciudad.

Celebrado entre el 11 de julio y el 2 de agosto, el certamen invitó a fotógrafos profesionales y aficionados a descubrir y retratar tanto el exterior del templo -su fachada, sus torres y la plaza del Mercado- como los espacios y elementos artísticos de su interior, entre ellos las naves, capillas, retablos y relieves.

La convocatoria registró una participación de 48 autores, que presentaron un total de 622 fotografías. El jurado valoró las obras atendiendo a criterios de calidad técnica, originalidad, capacidad narrativa y sensibilidad hacia el patrimonio.

CINCO FOTOGRAFÍAS RECONOCIDAS POR EL JURADO

Tras el proceso de deliberación, el jurado concedió el primer premio, dotado con 500 euros, a Ángel Benito Zapata, por su fotografía 'La Música'.

El segundo premio, de 300 euros, recayó en Fernando Fresneda, por 'Retablo_Mayor', mientras que el tercer premio, de 200 euros, fue para Ramiro Sáenz Reinares, por 'Ojos Divinos'.

Asimismo, se concedieron dos accésits con mención honorífica a Alberto Álvaro San Juan, por la obra 'Ángeles', y a Juan Bartolomé Zavala, por 'Lágrimas'.

El jurado estuvo presidido por Víctor Manuel Jiménez López de Murillas y formado también por Diego Minova Galiano, presidente de la Asociación Sociocultural Fotoadictos La Rioja; Óscar Solórzano Artacho, presidente de la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa y TV; Iñaki Gómez Díaz, doctor arquitecto y secretario del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja; y Bosco Mercadal Moll, representante de la Federación Riojana de Fotografía.

Además de las fotografías premiadas, el jurado ha seleccionado 80 imágenes que formarán parte de las siguientes fases del proyecto.

La primera de ellas se ha materializado en la exposición presentada hoy, integrada por una veintena de obras de gran formato, acompañadas de paneles interpretativos, que se podrán contemplar en el deambulatorio de la concatedral.

También se contempla la posibilidad de que la muestra pueda recorrer posteriormente otros espacios culturales de Logroño y de La Rioja.

La segunda fase consistirá en la edición de un libro fotográfico colectivo que reunirá las 80 imágenes seleccionadas, acompañadas de textos explicativos sobre el valor histórico y artístico del monumento.

Con esta iniciativa, la Concatedral de Santa María de la Redonda continúa impulsando la difusión de su patrimonio mediante una propuesta que combina fotografía, cultura y divulgación. El proyecto permite acercar al público detalles y perspectivas del templo a través de la mirada de los participantes.