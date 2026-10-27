El reelegido presidente de UPTA aboga por "igualar" derechos de los autónomos con los trabajadores por cuenta ajena

Eduardo Abad, reelegido presidente de UPTA, atiende a los medios de comunicación junto al secretario general de UGT, Pepe Álvarez - JPGE ESTUDIOS-EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actual presidente de la organización de autónomos UPTA, Eduardo Abad, ha sido reelegido este martes en el cargo por otros cuatro años más durante el VI Congreso Nacional de la entidad, que se celebra en Logroño. Ha abogado por "igualar por parte de los trabajadores autónomos los mismos derechos de los trabajadores por cuenta ajena, porque somos autónomos, no somos empresarios".

Acompañado del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que "es un congreso importante para los autónomos y autónomas de España, ya que hoy sale elegida una nueva junta directiva, una nueva dirección de la organización que tratará de continuar, evidentemente, con la senda de lo que se inició en su día, que es la senda de la defensa de las personas trabajadoras por cuenta propia".

Abad ha asegurado que "esta organización está al servicio de las mujeres y de los hombres que trabajan a diario levantando la persiana de su negocio, que padecen como nadie, la viralidad, la brutalidad de aquellos que nos arrebatan nuestros recursos económicos para forrarse únicamente".

"Tenemos que pagar alquileres de nuestros negocios, tenemos que pagar alquileres de vivienda, tenemos que estar sometidos a una situación muy parecida a la que tienen los trabajadores o igual a la que tienen los trabajadores, por lo que queremos igualar por parte de los trabajadores autónomos los mismos derechos de los trabajadores por cuenta ajena, porque somos autónomos, no somos empresarios", ha destacado.

Ante ello, ha afirmado que "vamos a defender con uñas y dientes, la protección social, y sobre todo el sistema de pensiones, el bienestar".

"RESPONSABILIDAD"

Abad, que ha contado con el apoyo del 87 por ciento, ha indicado que

"e un compromiso, es una responsabilidad volver a dirigir esta organización durante este próximo mandato; una responsabilidad que no solamente es personal, ya que hay un grupo de compañeras y compañeros absolutamente profesionales de los sectores que pretendíamos que tuvieran más visibilidad; y sobre todo es un grupo de autónomos y de autónomas que fundamentalmente es lo que queríamos, que esta organización estuviera dirigida por personas trabajadoras por cuenta propia".

Ha afirmado que a partir de ahí, "nos sentimos responsables del camino que tenemos por delante, que será un camino muy duro y que será un camino que tendremos que seguir peleando cada avance social, cada decisión fiscal, cada decisión en el ámbito de protección que sin duda alguna vamos a estar y vamos a continuar desarrollando". "Los retos de los autónomos en los próximos años supongo que llegarán marcados por los resultados de esas elecciones que hay", ha admitido.

Para Abad los retos de los autónomos "tienen que ser líneas absolutamente definidas, rojas, impenetrables, que no se puedan destruir bajo ningún concepto", porque "no podemos tener dudas sobre el sistema de protección social, diciendo que es insostenible, porque quien esté en esa situación tendrá a UPTA, enfrente".

El recién reelegido presidente de la organización de autónomos ha manifestado que los retos "pasan por mejorar la protección social, bajar la fiscalidad", así como "llegar a la igualdad, avanzar en un nuevo modelo de trabajo por cuenta propia, cambiante, en el que cientos de miles de personas que vienen de fuera de nuestro país están aquí para contribuir, para hacer que la economía crezca, para hacer que no se pierdan actividades, sobre todo en los ámbitos más necesitados, que son los ámbitos rurales".

"Una adaptación también a las nuevas tecnologías, a la irrupción de la inteligencia artificial y en saber gestionar esos nuevos retos que se llaman la inteligencia artificial", son otros retos que ha expuesto Abad.

ELECCIONES DE NOVIEMBRE

Preguntado por las elecciones generales del 29 de noviembre, ha indicado que "desde UPTA tenemos claro que lo que no queremos es retroceder 50 años; estamos en el año 2026, en el que retroceder en derechos es retroceder".

"Cuestionar las pensiones públicas es retroceder, y en un momento en el que los autónomos que tienen que pagar un alquiler de su vivienda y un alquiler de su local comercial no pueden seguir en la senda de esta política económica de pirañas que solamente vienen a comer el pastel", ha lamentado.

UPTA ha afirmado Abad "va a estar del lado de los autónomos y va a estar del lado de los trabajadores; va a estar, evidentemente, del lado de progresar, todos juntos, sin nadie atrás".

Preguntado por los periodistas acerca de si un Gobierno de PP y Vox haría retroceder al país, ha señalado que "desde luego, lo que estamos escuchando y los posicionamientos que se están poniendo de manifiesto no va a significar un avance; va a significar un retroceso, pero no un retroceso en la protección social solo, sino también que los que más tienen van a poder tener más".

"No basta con mensajes simplistas y tener mensajes de fuegos artificiales, por lo que aquí hay que poner las cartas boca arriba y saber cada uno lo que pretende hacer", ha señalado Abad, para concluir que "ese modelo creemos que nos hará retroceder y contra el modelo que nos hará retroceder, desde luego va a estar nuestra organización de la mano de la Unión General de Trabajadoras y de Trabajadores sin ninguna duda".

UNA DÉCADA AL FRENTE DE LA ORGANIZACIÓN

Eduardo Abad lleva al frente de UPTA más de diez años, primero como secretario general y después como presidente, tras el cambio de denominación que llevó a cabo la organización de la máxima responsabilidad ejecutiva.

Abad, que tomó el relevo a Sebastián Reyna al frente de la organización en mayo de 2016, nació en Villagarcía de Arousa, Pontevedra, en 1972.

Vinculado a los sectores de comercio y hostelería, Eduardo Abad fundó en 2001 la Asociación del Autónomos del Salnés y es presidente de la Asociación Gallega de Trabajadores Autónomos y del Mar (Agtamar).