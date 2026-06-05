Referentes de psicología clínica abordarán en octubre los principales desafíos de la salud mental en Atención Primaria

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LOGROÑO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Riojaforum acogerá los próximos días 8 y 9 de octubre la primera jornada de Salud Mental en Atención Primaria que reunirá a "los mayores referentes en psicología clínica nacional e internacional" para abordar los desafíos de la atención a la salud mental desde este ámbito, "esencial para la detección precoz".

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha presentado estas jornadas junto al doctor y promotor de 'Saludablemente+', Óscar Pino. En ellas participarán profesionales, investigadores y responsables sanitarios, expertos en esta materia "prioritaria" para el Gobierno de La Rioja con el fin de analizar la atención psicológica desde el primer nivel asistencial.

Dirigida a profesionales de Enfermería, Psicología, Psicología Clínica y Medicina de Atención Primaria, estas jornadas se enmarcan dentro de la estrategia del Ejecutivo riojano para reforzar la salud mental entre los riojanos.

Como defiende Martín, la salud mental es "una de nuestras grandes prioridades" y por ello "impulsamos medidas para fortalecer la prevención, mejorar el acceso a la atención psicológica y para ofrecer respuestas cercanas a las necesidades ciudadanas".

'SALUDABLEMENTE+'

Entre esas medidas se encuentra el programa 'Saludablemente+' que, en su primer balance, ha resuelto el 92 por ciento de los casos en Atención Primaria. Un pilar "que ha dado respuesta a más de 5.000 pacientes en sus pocos años de vida".

"Los resultados demuestran que la atención temprana funciona y evitan problemas más graves", ha asegurado la consejra.

Este programa, que comenzó como una experiencia piloto, "ante sus buenos resultados y la demanda existente", se ha extendido ya a las 20 zonas básicas de salud de La Rioja. "Hoy contamos con psicólogos integrados en todos los equipos de Atención Primaria de la Comunidad Autónoma, trabajando desde los centros de salud para ofrecer una atención más cercana, accesible y eficaz", ha señalado.

Martín ha destacado también que el impacto de 'Saludablemente+' se refleja tanto en la mejora de la atención a los pacientes como en la reducción de la presión asistencial sobre los servicios especializados de Salud Mental. "Estamos consiguiendo que miles de personas reciban atención psicológica en el momento adecuado, evitando que situaciones de malestar emocional evolucionen hacia trastornos más graves y contribuyendo además a reducir las listas de espera en especializada", ha explicado.

Además, la incorporación de psicólogos a los equipos de Atención Primaria han permitido impulsar también intervenciones grupales e individuales para abordar problemas leves o moderados de ansiedad, depresión, duelo, insomnio o dolor persistente, entre otros.

INFANTOJUVENIL

La consejera también ha avanzado que, tras el éxito del programa dirigido a población adulta, la Consejería ha comenzado a implantar Saludablemente Infantojuvenil en aquellos centros de salud con mayores necesidades detectadas.

"Fueron los propios profesionales de Pediatría y de Atención Primaria quienes nos trasladaron la necesidad de ampliar este modelo a la población infantil y adolescente, y seguiremos desarrollándolo allí donde sea necesario", ha indicado.

De ahí la importancia de contar con estas jornadas en La Rioja porque, como explica Martín, quieren que nuestra comunidad sea "un espacio de encuentro en el que compartir conocimiento pero también para analizar experiencias de otros lugares y construir respuestas".

"TERAPIA DE LA PALABRA"

Por su parte, el doctor y promotor de 'Saludablemente+', Óscar Pino, ha avanzado que en la clausura del evento estará el profesional David Clark, profesor de la Universidad de Oxford y una de las figuras internacionales más influyentes en el desarrollo e implantación de terapias psicológicas basadas en la evidencia.

Es considerado uno de los principales impulsores a nivel mundial de la denominada "terapia de la palabra" en los sistemas públicos de salud y lideró en Reino Unido el programa Improving Access to Psychological Therapies (IAPT), una iniciativa pionera que cuenta con una inversión superior a los 1.200 millones de euros y una red de más de 11.000 psicólogos en Atención Primaria.

"David Clark es una de las personas que más ha contribuido a transformar la atención psicológica en el mundo. Poder contar con él en La Rioja supone una oportunidad excepcional para conocer de primera mano un modelo que ha demostrado resultados extraordinarios tanto para los pacientes como para los sistemas sanitarios", ha afirmado Pino.

Precisamente, el modelo que está desarrollando La Rioja a través del programa de bienestar emocional en Atención Primaria comparte esa filosofía de intervención temprana basada en la evidencia científica, acercando la atención psicológica a los centros de salud y priorizando las intervenciones psicológicas.

NIVEL CIENTÍFICO

También ha valorado el nivel científico de este programa que reunirá a especialistas procedentes de distintas comunidades autónomas y de instituciones académicas y sanitarias de referencia.

"Hemos diseñado un programa que combina evidencia científica, experiencias innovadoras y el conocimiento de profesionales que están liderando la transformación de la atención a la salud mental desde Atención Primaria en distintos territorios", ha explicado.

Entre los participantes figuran referentes como María Jesús Armas, impulsora del modelo desarrollado en Canarias, o Roger Muñoz, investigador de la Universitat de València especializado en proyectos de inteligencia artificial aplicados a la Atención Primaria y colaborador de iniciativas desarrolladas en La Rioja.

Entre los participantes figuran representantes de organizaciones profesionales, universidades, servicios regionales de salud y sociedades científicas, así como expertos en psicología clínica, psiquiatría, medicina de familia, enfermería comunitaria e investigación.

LAS JORNADAS

La jornada comenzará el jueves 8 de octubre con una conferencia inaugural sobre la situación actual de la salud mental y continuará con diferentes mesas dedicadas a cuestiones como la relación entre salud mental y cronicidad, las intervenciones psicoterapéuticas breves en Atención Primaria, la prescripción social, la salud mental infantojuvenil o el impacto económico de los problemas de salud mental.

La programación también incluirá un espacio para la presentación de comunicaciones científicas y una sesión centrada en la salud de los propios profesionales sanitarios. Durante la segunda jornada, el viernes 9 de octubre, se analizarán distintas experiencias desarrolladas en comunidades autónomas como Navarra, País Vasco, Canarias o Cataluña para incorporar la psicología al primer nivel asistencial y mejorar la atención al bienestar emocional de la ciudadanía.

Asimismo, se celebrarán mesas de debate sobre la patologización del malestar emocional y sobre los nuevos modelos de colaboración entre los servicios de Salud Mental y Atención Primaria.

La organización prevé reunir a centenares de profesionales sanitarios, investigadores, estudiantes y representantes institucionales en una cita que aspira a consolidarse como referente nacional para el intercambio de conocimiento, la innovación y el análisis de los retos actuales de la salud mental desde el ámbito de la Atención Primaria