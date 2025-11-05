Reforzada la atención asistencial en El Camero Nuevo con una ambulancia 4x4 adaptada a la complejidad orográfica - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha reforzado la atención asistencial sanitaria en El Camero Nuevo con una ambulancia 4x4 adaptada a la complejidad orográfica de la zona. Este nuevo vehículo "satisface una demanda de los profesionales sanitarios y de los vecinos de los 16 municipios de la N-111, desde Panzares hasta el límite provincial con Soria, a los que dará cobertura".

Así lo ha destacado el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, durante la presentación de la ambulancia, "dotada con todos los servicios de una Soporte Vital Básico (SVB) estándar, pero de un tamaño más reducido para poder acceder sin problemas por las calles estrechas de los pueblos y a lugares de esta sierra a los que sólo se puede llegar por caminos de tierra o mal asfaltados". El nuevo vehículo está diseñado para desplazarse con eficacia por terrenos irregulares.

El consejero ha estado acompañado en el acto de presentación por el gerente de la Sociedad Riojana de Cuidados Integrales (La Rioja Cuida), la empresa encargada de la gestión del transporte sanitario en la comunidad autónoma, Alberto Pellejero, así como por representantes de las localidades a las que la ambulancia dará cobertura:

Panzares, Nestares, Torrecilla en Cameros, Muro en Cameros, Almarza de Cameros, Nieva de Cameros, El Rasillo, Ortigosa, Pradillo, Villanueva de Cameros, Aldeanueva de Cameros, Villoslada de Cameros, Lumbreras, Pajares, Gallinero y Pinillos.

La ambulancia tendrá su base en Villanueva de Cameros, en concreto, en la Unidad de Transporte Sanitario de La Rioja-Base SVB Villanueva y, además de los municipios señalados, también prestará apoyo a los de Viniegra de Arriba y Laguna de Cameros cuando las ambulancias que les corresponden (Nájera y Ribafrecha, respectivamente) estén ocupadas. En esas mismas circunstancias, también atenderá al de Viguera (correspondiente a Logroño), el municipio inmediatamente posterior a Panzares en la ruta por la N-111 hacia la capital riojana.

La zona básica de salud de El Camero Nuevo atiende a 1.072 usuarios. En los diez primeros meses del año, el tiempo medio de respuesta de la Base SVB Villanueva con la ambulancia que ahora se sustituye ha sido de 16 minutos, y se han realizado 145 servicios.

Por su parte, Alberto Pellejero ha destacado que el nuevo vehículo 4x4 "está dotado con las mismas características que una SVB del resto de las bases de La Rioja, pero ha sido adaptada para responder a las necesidades que presenta la zona y a las inclemencias del tiempo, como la nieve o la lluvia".

Además, ha explicado que la N-111 "es una vía con mucho tránsito de coches y vehículos pesados, por lo tanto, susceptible de un mayor número de accidentes graves". De hecho, la base de Villanueva ha atendido 22 código 0 (indicador según el que cual está en riesgo la vida del paciente) que suponen el 15,17% de los servicios, ratio superior a la media de códigos 0 de La Rioja, situada en el 12,36%. Además, la peculiaridad de El Camero Nuevo, cuyos municipios cuentan con consultorios médicos, pero no con un centro de salud, hace que esta ambulancia contribuya a ofrecer un mejor servicio a la población de la sierra.

La incorporación de este vehículo forma parte de la estrategia de refuerzo de los servicios públicos en el medio rural, así como de un modelo sanitario que adapta sus recursos a la realidad de cada comarca para "garantizar la igualdad en la atención a todos los ciudadanos riojanos, residan donde residan", ha concluido el consejero.