Regresa el III Festival Internacional del Vino 'Planeta Rioja' con catas, encuentros y espectáculos

LOGROÑO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Por tercer año consecutivo, Logroño vuelve a ser el epicentro de la enología con un encuentro entre bodegas, consejos reguladores y amantes del vino. Una combinación que marida los espectáculos, las catas temáticas y las propuestas culinarias gourmet, con lo mejor del vino de nuestra tierra y de todo el mundo. Como novedad este año se traslada el festival al Centro de la Cultura del Rioja.

En la programación de este año, destacan las catas temáticas y las delicias gastronómicas, así como los encuentros en los que diversos invitados de primer nivel del mundo del vino intervendrán en ponencias, conversaciones y debates.

En estos tres días también habrá espacio para distintos espectáculos como monólogos científicos en torno al vino o música jazz entre otros.

Más de 40 bodegas participarán en las diferentes catas, desde asociaciones vinícolas, como Menudas Bodegas de La Rioja, hasta denominaciones invitadas como la DO Txakoli de Álava darán a conocer sus vinos y sus distintas propuestas.

Asimismo, se hará entrega del III Premios Planeta Rioja, un galardón que busca distinguir referentes en el mundo del vino de muy distintos ámbitos.

Entre los reconocidos de anteriores ediciones, destaca el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, el creador musical Chema Purón -autor de "Beberte un Rioja", himno de PLANETA RIOJA- junto a los Centros Riojanos en España o la revista nacional 'Tapas'.